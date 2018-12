Initiative Standort: Standortentwicklungsgesetz bringt raschere Entscheidungen im Interesse des Landes, der Menschen und Unternehmen

Günter Stummvoll: Nur attraktiver Wirtschaftsstandort garantiert soziale Sicherheit und allgemeinen Wohlstand

Wien (OTS) - „Wirtschaftsstandort heißt Arbeitsplätze, Einkommen und soziale Sicherheit – das lässt sich nicht voneinander trennen, im Gegenteil: der allgemeine Wohlstand in unserem Land, die soziale Sicherheit seiner Bewohnerinnen und Bewohner, die Finanzierung des Gesundheits-, Pensions- oder Bildungssystems wären ohne einen attraktiven Wirtschaftsstandort nicht denkbar. Das nun beschlossene Standortentwicklungsgesetz geht daher genau in die richtige Richtung, indem es die Standortattraktivität wesentlich stärkt“, hielt Dr. Günter Stummvoll, Sprecher der Initiative Standort, am heutigen Donnerstag anlässlich der gestrigen Nationalratssitzung fest. Denn Attraktivität bedeute nicht zuletzt Rechts- und Planungssicherheit für Unternehmensinvestitionen in Österreich. „Hier ist nun ein entscheidender Schritt gelungen, indem durch straffere Verfahren ein jahrelanges Hinauszögern von Entscheidungen verhindert wird“, so Stummvoll weiter. Große Infrastrukturprojekte, die Österreich voranbringen und damit ganz klar im allgemeinen Interesse liegen, könnten nun schneller umgesetzt werden.

Rasche Klarheit, ob ein Projekt umweltverträglich sei oder nicht, nütze letztlich den betroffenen Menschen, den Behörden, den Antragstellerinnen und Antragstellern sowie auch der Umwelt – letztere profitierte am meisten von moderner Infrastruktur, die u.a. zu mehr Energieeffizienz führt. Entscheidend sei daher auch, dass mit dem neuen Gesetz weder Umweltgrenzwerte gesenkt, noch die Anliegen von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern kein Gehör mehr finden würden. „Es geht ausschließlich um die Sicherheit für alle Beteiligten, dass Entscheidungen in absehbarer und damit angemessener Zeit erfolgen. So macht man Österreich attraktiv für Investitionen, die Arbeitsplätze, Einkommen und damit allgemeinen Wohlstand sichern“, stellte Stummvoll abschließend klar.

Über die Initiative Standort

Die Initiative Standort ist ein Zusammenschluss von 8 freiwilligen Interessenverbänden und 5 Kammern, die sich gemeinsam für den Wirtschaftsstandort Österreich und Arbeitsplätze einsetzen. Sprecher der Initiative Standort – die bis September 2018 Plattform für Leistung und Eigentum hieß – ist Dr. Günter Stummvoll.

