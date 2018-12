ORF III am Freitag: Thriller-Zweiteiler „Der Chinese“ nach Mankell-Romanvorlage

Außerdem: „Mein wunderbarer Kochsalon“ und „Arme Millionäre: Geld regiert die Welt“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Freitag, dem 14. Dezember 2018, Thriller-Spannung mit der zweiteiligen Romanverfilmung „Der Chinese“ von Henning Mankell. Zuvor bereitet Martina Hohenlohe gemeinsam mit Toni Mörwald in „Mein wunderbarer Kochsalon: Cordon Bleu mit Butterreis“ (18.45 Uhr) zu. Mörwald verrät dabei etwa, dass für ein echtes Cordon Bleu nur Schweineschinken und echter Käse verarbeitet werden sollten – keinesfalls Putenschinken oder gar Schmelzkäse. Den dazu passenden Wein sucht Winzerin Marion Ebner-Ebenau aus.

In „Der Österreichische Film“ steht im Hauptabend der TV-Zweiteiler „Der Chinese“ (20.15 und 21.50 Uhr) von Peter Keglevic aus dem Jahr 2011 nach der gleichnamigen Romanvorlage von Henning Mankell auf dem Programm. Die winzige Ortschaft Hesjövallen in Mittelschweden wird Schauplatz eines blutigen Verbrechens: Sämtliche Einwohner – insgesamt 19 Männer und Frauen – fallen einem Massaker zum Opfer. Die Nachricht von dem Massenmord geht um die Welt und erreicht auch die Strafrichterin Brigitta Roslin (Suzanne von Borsody) in Helsingborg. Der Name des Ortes lässt sie panisch aufhorchen: Ihre Eltern leben dort und es steht zu befürchten, dass sie zu den Opfern gehören. Brigitta nimmt sofort Kontakt zur ermittelnden Kommissarin Vivi Sundberg (Claudia Michelsen) auf, doch verweigert diese jegliche Informationen. Brigitta kann die Unsicherheit nicht länger ertragen und macht sich auf den Weg zum Tatort. Und schnell wird aus ihrer Angst Gewissheit: Ihre Eltern und sämtliche Verwandte gehören zu den Toten. Als Brigitta merkt, dass die Ermittlungen der Polizei in die völlig falsche Richtung gehen, wird die Aufklärung des Mordes nach und nach zu ihrem persönlichen Anliegen.

ORF III lässt den Freitagabend mit einer weiteren Folge von „Arme Millionäre: Geld regiert die Welt“ (23.20 Uhr) ausklingen. Die Gabriels laben sich neuerdings an den Büffets bei Kaufhauseröffnungen, um Lebensmittelkosten zu sparen. Dennoch reicht das Geld nicht für die Miete. So gehen Paul (Sky du Mont) und Adina (Andrea Sawatzki) wieder einmal auf Jobsuche. Während Paul in einem Fast-Food-Restaurant Arbeit findet, verdient Adina bei einer Sexhotline einige Euros dazu. Inzwischen arbeitet Lilo (Mavie Hörbiger) ihre Schulden bei den Münzbergers ab, worunter ihre schulische Leistung leidet.

