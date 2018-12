Trickdiebin in Wohnung festgehalten

Wien (OTS) - Datum: 12.12.2018

Uhrzeit: 20:15 Uhr

Adresse: 21., Jedlersdorfer Straße

Eine 29-jährige Frau läutete an der Tür eines 69-jährigen Mannes und betrat nach einem Gespräch die Wohnung. Die Österreicherin bat den Mann um Geld für einen Schlüsseldienst und anschließend um ein Glas Wasser. Der 69-Jährige ging in die Küche und holte ein Glas Wasser. Als er wieder zurückgekommen war, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Der Mann verschloss daraufhin die Eingangstür und alarmierte die Polizei. Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf brachten die Tatverdächtige zur Vernehmung in eine Polizeidienstelle. Die 29-Jährige zeigte sich geständig. Laut ihren Angaben wollte sie sich mit der Beute ihren Suchtgiftkonsum finanzieren. Bei einer Personsdurchsuchung konnten die Beamten eine Geldbörse und diverse Kreditkarten von zwei weiteren Opfern sicherstellen. Die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die Wiener Polizei empfiehlt folgende Präventionstipps:

• Lassen Sie in Ihr Haus oder Ihre Wohnung niemanden, den Sie nicht kennen. Verwenden Sie zur Kontaktaufnahme mit solchen Personen die Gegensprechanlage oder verwenden sie die Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel.

• Versuchen Sie, sich das Aussehen der Person für eine spätere Personsbeschreibung genau einzuprägen.

• Verständigen Sie sofort die Polizei

