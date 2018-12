Dubais extravagante Unterkunft im Einkaufsparadies in der City, das Hotel Address Dubai Mall der Emaar Hospitality Group, begrüßt Gäste in neuem Look und Glanz

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -

Fast 97 Prozent der Touristen, die nach Dubai kommen, besuchen die Dubai Mall. Da ist es keine Überraschung, dass sie sich den Titel des meistbesuchten Reiseziels der Welt verdient hat. Im Herzen des Stadtteils Downtown Dubai, dem berühmten Projekt, das solche Sehenswürdigkeiten wie das Burj Khalifa und die Dubai Fountain beherbergt, erwartet Besucher der Mall im Address Dubai Mall ein unvergleichliches Hotelerlebnis.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796777/Address_Dubai_Mall_Room.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796778/Address_Dubai_Mall.jpg )

Das Address Dubai Mall, das unmittelbar mit der berühmten Fashion Avenue verbunden ist, empfängt die Besucher jetzt in neuem Look und Glanz. Die Emaar Hospitality Group, das Unternehmen für Gastgewerbe und Freizeit des globalen Bauträgers Emaar Properties, hat das Hotel, das eine extravagante und exklusive Unterkunft innerhalb des Einkaufszentrum der Dubai Mall in der Innenstadt bietet, auf kühne Weise umgestaltet.

Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Das Address Dubai Mall unterstreicht einmal mehr unsere Strategie, mit unserer Hotelkette Address Hotels + Resorts außergewöhnliche Lifestyle-Umgebungen zu schaffen."

Mohamed Samir El Sayed, General Manager des Address Dubai Mall, fügte hinzu: "Das Hotel hat mit seinem hervorragenden Service, seiner Auswahl an Lifestyle-Angeboten und seiner zentralen Lage neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Mit dem neuen Design und den zusätzlichen Annehmlichkeiten setzen wir die Messlatte noch höher."

Die Zimmer haben mit ihrer üppigen Ausstattung ein inspirierendes neues Aussehen und Ambiente angenommen. Private Balkone bieten einen faszinierenden Blick auf das Burj Khalifa und die Dubai-Fountain-Wasserspiele.

Karat, die Lobby-Lounge, ist trendiger und mondän gestaltet und serviert zeitgenössische und moderne arabische kulinarische Köstlichkeiten. Ins Cez können Sie sich sich zu einem lukullischen Lunch zurückziehen. Das Café serviert alles von köstlichen Lattes bis hin zu eiskalten Frappés. Die in Kürze eröffnende Club Lounge ist exklusiv für Gäste der Club-Zimmer und Suiten reserviert. Das Address Dubai Mall besitzt außerdem einen der größten Open-Air-Pools in Downtown Dubai, an dessen Rand sich das exotische Restaurant Cabana befindet, das in Kürze seine Türen für Gäste öffnen wird.

Das Bridal Sales Centre, das eine Hochzeitsvorschau präsentiert und als VIP-Mehrzweckraum dient, macht das Address Dubai Mall als maßgebliche Hochzeitslocation in Dubai noch attraktiver. Das Spa im Address Dubai Mall hat einen eleganten neuen Look und verwöhnt mit verjüngenden und raffinierten Behandlungen Körper und Geist.

Das Address Dubai Mall ist nur einen kurzen Spaziergang vom Burj Khalifa, Souk Al Bahar und den Dubai-Fountain-Wasserspielen entfernt. Zum internationalen Flughafen Dubai gelangt man in nur 10 Minuten. Buchungen können online auf www.addresshotels.com vorgenommen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Kelly Home

ASDA'A BCW

+971-4-4507-600

kelly.home @ bcw-global.com