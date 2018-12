Nationalrat – Preiner: „Dieses Pädagogikpaket ist durch und durch rückschrittlich“

Wien (OTS/SK) - „Eltern, Schüler und Lehrer hätten sich ein besseres Pädagogikpaket verdient“, kritisierte SPÖ-Abgeordneter Erwin Preiner im Rahmen der Nationalratsdebatte am Mittwoch. Durch die gesamte Bildungspolitik der Regierung ziehe sich eine rückschrittliche Ideologie. ****

Man könne noch so oft argumentieren, dass Benotung sich nur auf die Leistung der Schüler beziehen. „In der Realität wird aber immer der ganze Schüler beurteilt und nicht nur seine konkrete Leistung. Noten sind keineswegs so zielgenau, wie die Regierung behauptet“, so der SPÖ-Abgeordnete. Dem setzte er seine Idee eines humanistischen und ganzheitlichen Bildes des Schülers entgegen. Dieses vermisse er in der Bildungspolitik der Regierung.

„Wenn Volksschüler sitzen bleiben und das Jahr wiederholen müssen, lösen wir keine Probleme. Wir schaffen nur neue. Sitzenbleiben ist nur dann sinnvoll, wenn es gesonderte und spezifische Förderungen für diese Schüler gibt.“ Jedoch sei vollkommen unklar, wie diese Förderungen aussehen sollen, wenn das Budget gekürzt wird.

„Wie es mit dem Teamteaching weitergeht, ist beim Regierungskonzept unklar. Lassen sie dieses Konzept heimlich auslaufen oder wird es fortgeführt?“, fragte der SPÖ-Abgeordnete. Auch bei der Schulautonomie sieht der SPÖ-Abgeordnete große Probleme. Diese werde in weiten Teilen zu Grabe getragen. Abschließend wies Preiner noch darauf hin, dass die AHS-Unterstufe im Pädagogikpaket kaum erwähnt werde. Es sei etwa unverständlich, warum die Kinder-Eltern-Lehrer-Gespräche (KEL-Gespräche) nicht auch in der AHS-Unterstufe verpflichtend werden. (Schluss) up/fs

