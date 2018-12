Grüne Wien: Peter Kraus wird neuer Wohn-, Stadtplanungs- und Energiesprecher

Wien (OTS) - Bei den Grünen Wien gibt es weitere personelle Weichenstellungen. Gemeinderat Christoph Chorherr wird mit Ende Februar sein Mandat zurücklegen, er hat auf Wunsch von Spitzenkandidatin Birgit Hebein sein Mandat um zwei Monate verlängert. In seiner Funktion als Wohn-, Stadtplanungs- und Energiesprecher folgt ihm Gemeinderat Peter Kraus ab dem 1. März nach. Mit dieser Vorgehensweise, die auch mit Stadträtin Maria Vassilakou abgestimmt ist, wird eine geordnete Übergabe der Agenden von Christoph Chorherr gewährleistet. Peter Kraus: „Mir geht es um die lebensnahen Zukunftsfragen in Wien: wie schaffen wir bezahlbare Mieten und dämmen die Auswirkungen der Klimakrise ein. Wohnen wird die soziale Frage in Wien sein, gleichzeitig muss sich Wien auf weitere Hitzesommer vorbereiten und sich an die Auswirkungen der Klimakrise anpassen. Das werden die Herausforderungen für die Zukunft sein“.





