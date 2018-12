Einladung zum Foto- und Medientermin: Eröffnung des Grand Tirolia Hotel Kitzbühel, Curio Collection by Hilton

Hotel-Eröffnung am Donnerstag, dem 20. Dezember 2018, um 11.00 Uhr.

Kitzbühel (OTS/LCG) - Curio Collection by Hilton lädt zur offiziellen Eröffnung des Grand Tirolia Hotel Kitzbühel, Curio Collection by Hilton am Donnerstag, dem 20. Dezember 2018, um 11.00 Uhr (6370 Kitzbühel, Eichenheim 10).



Ihre Gesprächspartner sind:

Klaus Winkler , Bürgermeister, Kitzbühel

, Bürgermeister, Kitzbühel Signe Reisch , Obfrau, Tourismusverband Kitzbühel

, Obfrau, Tourismusverband Kitzbühel Josef E. Burger , Vorstand, Bergbahnen AG Kitzbühel

, Vorstand, Bergbahnen AG Kitzbühel Michael Struzynski , Stadtpfarrer

, Stadtpfarrer Othmar Seidl , Immobilien-Investor

, Immobilien-Investor Stefan Bauer, General Manager, Grand Tirolia Hotel Kitzbühel, Curio Collection by Hilton

Über das Grand Tirolia Hotel Kitzbühel, Curio Collection by Hilton

Das elegante Grand Tirolia Hotel Kitzbühel, Curio Collection by Hilton verfügt über 60 Zimmer und 21 Suiten. Der 1.500 Quadratmeter große SPA-Bereich lädt mit seinen sechs Saunen, elf Behandlungsräumen sowie Innen- und Außenpool zur Entspannung abseits des Pisten- und Wandervergnügens in den Kitzbüheler Alpen ein. Der nahe gelegene 18-Loch-Golfplatz Eichenheim zählt mit seinem Ausblick auf das eindrucksvolle Alpenpanorama zu den schönsten Plätzen des Landes. Das Restaurant Eichenheim verwöhnt die Gäste mit Tiroler Küche und Schmankerln aus der Region.



Foto- und Medientermin: Eröffnung des Grand Tirolia Hotel Kitzbühel, Curio Collection by Hilton

+++ AKKREDITIERUNG +++

Wir ersuchen um Akkreditierung im Pressebereich unserer Website auf http://www.leisure.at/anmeldung.

Datum: 20.12.2018, 11:00 - 12:30 Uhr

Ort: Grand Tirolia Hotel Kitzbühel, Curio Collection by Hilton

Eichenheim 10, 6310 Kitzbühel, Österreich

Url: https://www.leisure.at/de/presse/4291/Foto-und-Medientermin-Eroeffnung-des-Grand-Tirolia-Hotel-Kitzbuehel-Curio-Collection-by-Hilton--BILD

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial zur Meldung hier downloaden.

