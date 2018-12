#YoungTogether: Jugendliche starten europaweite Kampagne

Die Erzählung über Migration und Menschenrechte in Europa ändern

Wien (OTS) - Am 10. Dezember 2018, dem Tag der Menschenrechte, fand unter dem Hashtag #YoungTogether eine europaweite Twitter-Aktion statt, die an einem Tag mehr als 650.000 Menschen erreichte.

Hunderte von Jugendlichen und Jugendorganisationen in ganz Europa sowie sechs nationale Agenturen des Erasmus+ Jugend in Aktions-Programms in Österreich, Estland, Finnland, Italien, FYRO Mazedonien und Slowenien haben sich zusammengeschlossen, um eine klare Botschaft zum Tag der Menschenrechte auszusprechen: Jugendliche, Einheimische, MigrantInnen und Flüchtlinge setzen sich für Menschenrechte und gegen Hass ein. Sie teilen die Vision eines bunten, gleichberechtigten und inklusiven Europas für alle. Die Nationalagenturen haben in ihren Ländern gleichzeitig nationale Veranstaltungen organisiert, an denen rund 200 junge Menschen teilnahmen. Zugleich beteiligten sich Gleichgesinnte aus ganz Europa online an der Aktion.

Diese Bemühungen sind Teil einer größeren europäischen Kampagne unter dem Namen „Aware And Active", die darauf abzielt, ein neues Narrativ der Flüchtlingssituation sowie der lokalen Reaktion in Europa zu schaffen. Mit verschiedenen Aktivitäten setzen sich Jugendliche für Vielfalt und Inklusion ein und machen eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam. Bis März 2019 läuft die Kampagne noch.



Weitere Infos: www.awareandactive.eu I www.facebook.com/beawareandactive

