Top Platzierung für InsurTech LAMIE direkt

• ÖGVS Test zeichnet LAMIE direkt als „Top Haushaltsversicherung“ aus • Platz 2. für LAMIE direkt in der Kategorie „Kundendienst“

Linz (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) hat in einem unabhängigen Test die Anbieter von Haushaltsversicherungen auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis: LAMIE direkt hat mit einem sensationellen 4. Platz in der Gesamtwertung einen Top 5 Platz erreicht und belegt in der Kategorie Transparenz den 1. Platz. „Das tolle Testergebnis zeigt, dass wir mit unseren modernen Versicherungslösungen die Kundenbedürfnisse treffen. Besonders freut mich die Top-Bewertung unseres Kundenservices, denn auch als reiner Online-Anbieter ist uns eine individuelle Kundenbetreuung wichtig.“ , so LAMIE direkt CEO Mag. Christian Pedak.

Testergebnis unterstreicht Vorteile von Online Versichern

Im durchgeführten Test erreicht LAMIE direkt in den Teilkategorien „Transparenz“ und „E-Mail Kundendienst“ zweimal den 1. Platz. Insgesamt wurde „Transparenz und Komfort“ mit der ausgezeichneten Note „1,7“ bewertet. „Das Testergebnis fasst die Kundenvorteile des Online Versicherns eindrucksvoll zusammen. Top-Angebote und ein einfacher und transparenter Online-Abschluss – genau das spricht moderne Kunden heutzutage an“ , so Pedak. Unter www.lamie-direkt.at kann sich jeder Kunde online mit ein paar Klicks seine maßgeschneiderte Haushaltsversicherung zusammenstellen und sofort ein transparentes Angebot berechnen. Das LAMIE Service Team betreut auf Wunsch jeden Kunden persönlich und sorgt für einen reibungslosen und für den Kunden mühelosen Versicherungswechsel. Gleichzeitig müssen sich Kunden bei LAMIE direkt für günstige Tarife nicht für viele Jahre binden, die Verträge sind jährlich kündbar.



