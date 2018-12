Eröffnung von AlpenParks Hotel & Apartment Sonnleiten

Hotelneueröffnung zur Weihnachtszeit - Neubau setzt auf Mix aus bewährter Tradition und Innovation

Saalbach (OTS) - Im neuen AlpenParks Hotel & Apartment Sonnleiten trifft Tradition auf Innovation. Pünktlich zur Weihnachtszeit - am 23.12.2018 – wird der Betrieb aufgenommen.

Die Hotelanlage umfasst 36 flexibel nutzbare Apartments im alpinen Stil. Neben einer qualitätsvollen Ausstattung stehen unter anderem eine Tiefgarage mit E-Ladestationen sowie ein Restaurant zur Verfügung. Die Premiumlage bietet einen direkten Einstieg in die gesamte Ski- und Bike-Piste. Ab Sommer 2019 steht zudem ein beheizter Außenpool zur Verfügung.

Urlaub á-la-carte

Ein innovatives Apartment|Zimmer-Konzept ermöglicht die Buchung als Ferienapartment, Suite oder Doppelzimmer. Zahlreiche optionale Hotel-Serviceleistungen runden das Angebot ab - maßgeschneidert für die unterschiedlichsten Gästeansprüche und Bedürfnisse. Gäste, die im Urlaub arbeiten müssen, können die Apartments darüber hinaus zu einem kreativen Meeting- und Workspace umgestalten - Büro mit Bergpanorama garantiert.

Bauausführung

Ökologische Aspekte (niedriger Gebäude-Energieverbrauch, Nutzung der Sonnenlage mittels Photovoltaik-Anlage) spielten beim Bau eine große Rolle. Der Energiebedarf wird durch Wärmedämmung reduziert und durch Beheizung mit Holzpellets gedeckt. Auch E-Mobilität wird unterstützt.

Wir erkannten die riesige Chance, das bereits vorhandene Potential des Hotels mit der neuen Ausrichtung voll entfalten zu können. Mit AlpenParks haben wir einen verlässlichen, erfahrenen Partner an der Seite“, so die Betreiberin Birgit Gerns.

Näheres unter https://www.alpenparks.at/sonnleiten.

Über AlpenParks

AlpenParks The Tourism Company entwickelt, baut, (ver)kauft und betreibt Ferien-Immobilien in Österreich. Alle Leistungen sind in den drei Säulen AlpenParks Real Estate & Project Development, AlpenParks Strategy & Business Development und AlpenParks Hotels & Residences vereint.

