Weltstars, Publikumslieblinge und "Licht ins Dunkel": Weihnachtliches im ORF Niederösterreich

„Stad“-Konzert der „Seer“, „Advent der Stars“, 200 Jahre „Stille Nacht“ und Gedanken übers Wesentliche im Leben

St. Pölten (OTS) - „Die Seer“ vermitteln bereits am Samstag, 15. Dezember ab 20.04 Uhr mit ihrem „Stad“-Programm ruhige vorweihnachtliche Stimmung auf Radio Niederösterreich.

Ab Mittwoch, 19. Dezember stimmen dann täglich prominente Künstler wie Maria Happel und Harald Krassnitzer mit literarisch-musikalischen Programmen vom ORF NÖ-„Advent der Stars“ in Grafenegg auf Weihnachten ein.

Der 24. Dezember selbst steht tagsüber wieder ganz im Zeichen von „Licht ins Dunkel“. Danach präsentieren Weltstars von Elina Garanca bis Luciano Pavarotti weihnachtliche Musik – und es geht um den 200. Geburtstag des Liedes „Stille Nacht“.

Am Christtag, 25. Dezember steht die Aufzeichnung von „Christmas in Vienna“ auf dem Programm. Wie es gelingen kann, „Zeit für´s Wesentliche“ zu finden, zeigt ein „Radio NÖ Spezial“ am Stefanitag, 26.12.

Und bis zum 23. Dezember öffnet sich weiterhin täglich ein musikalisches Fenster des ORF NÖ-Adventkalenders mit Chören aus allen Regionen des Landes in "Nö heute" (nach 19 Uhr, ORF 2/N), auf Radio Niederösterreich (nach 16 Uhr) und auf noe.ORF.at

Die einzelnen Programmangebote im Detail:

*19. bis 23. Dezember:

Literarisch-Musikalisches am Abend

In den Tagen vor Weihnachten sind auf Radio Niederösterreich – immer um 20.04 Uhr – Aufzeichnungen vom ORF NÖ-„Advent der Stars“ beim Grafenegger Advent zu hören:

*Mittwoch, 19.12.:

Burgtheater-Legende Peter Matić & die Wiener Instrumentalsolisten

*Donnerstag, 20.12.:

TV- und Bühnenstar Maria Happel & „Together“ mit Carole Alston

*Freitag, 21.12.:

Fernsehstar Harald Krassnitzer & die A-cappella-Band „Piccanto“

*Samstag, 22.12.:

Schauspiel- und TV-Star Gerti Drassl & „Longfield Gospel Choir“

*Sonntag, 23.12.:

Das „NÖ Adventsingen“ der Volkskultur Niederösterreich mit Lesungen von TV- und Bühnen-Star Ulrike Beinpold

*„Licht ins Dunkel“ im Fernsehen:

Viereinhalb Stunden aus St. Pölten

In Lokalausstiegen auf ORF 2/N kommt die TV-Sendung „Licht ins Dunkel“ am Sonntag, 23. Dezember, von 18.25 bis 18.50 Uhr aus dem ORF NÖ-Funkhaus in St. Pölten.

Am Montag, 24. Dezember gibt es vier Stunden Programm aus dem Landesstudio – und zwar von 11 bis 12 Uhr, von 14 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr. Zu den Gästen zählen zum einen zahlreiche Spender, zum anderen prominente Gäste wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Diözesanbischof Alois Schwarz. Musikalische Begleiter sind u.a. „Die Seer“, Andy Lee Lang und Semino Rossi, aber auch die Altenburger Sängerknaben und Gruppen aus Niederösterreich.

*Der 24. Dezember auf Radio Niederösterreich:

„Licht ins Dunkel“ und „Stille Nacht“

Auch heuer steht das Programm von Radio Niederösterreich am 24. Dezember ganz im Zeichen von „Licht ins Dunkel“. In zahlreichen Reportagen werden ab der Früh Hilfsprojekte aus Niederösterreich vorgestellt. Dabei geht es sowohl um Einrichtungen für behinderte Menschen wie auch um Soforthilfe für Familien in Notsituationen. Dazu kommen Studiogespräche mit Künstlern und Spendern.

Ab 16 Uhr begleitet Radio Niederösterreich mit stimmungsvoller Musik und weihnachtlichen Texten in den Heiligen Abend. Es geht um die letzten Weihnachtsvorbereitungen und um die Vorfreude der Kinder auf den Heiligen Abend, um die Geschichte von Christbaum und Bescherung und um die Entstehung bzw. ursprüngliche Bedeutung verschiedener Weihnachtslieder.

„Stille Nacht, Heilige Nacht“ wird erstmals um 16.57 Uhr und dann wieder um 17.57 und 18.57 Uhr zu hören sein.

Um 17.04 Uhr wird die Weihnachtsansprache von Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn ausgestrahlt, um 18.04 Uhr jene von Superintendent Lars Müller-Marienburg von der Evangelischen Kirche.

Das Weihnachtsevangelium liest nach 18.50 Uhr Propst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg.

*Der Heilige Abend auf Radio Niederösterreich:

„Stille Nacht“ im Mittelpunkt

Ab 19.00 Uhr steht auf Radio Niederösterreich die Geschichte des Liedes „Stille Nacht“ im Mittelpunkt, das vor genau 200 Jahren entstanden ist. Dazu sind auch viele andere Weihnachtslieder, traditionelle Stubenmusik und festliche Klassik von Bach bis Mozart und Beethoven zu hören. Mit dabei sind Weltstars wie Placido Domingo, José Carreras, Mahalia Jackson, Elina Garanca, Luciano Pavarotti, die Wiener und die Berliner Philharmoniker sowie die Wiener Sängerknaben.

Um 23.45 Uhr beginnt schließlich die Mitternachtsmette aus der Pfarre Oberndorf in Salzburg, wo „Stille Nacht“ zum allerersten Mal erklungen ist.

*Der Christtag auf Radio Niederösterreich:

„Christmas in Vienna“

Um 10.00 Uhr wird der katholische Gottesdienst aus der Stiftskirche von Stift Altenburg übertragen.

Ab 20.04 Uhr sendet Radio Niederösterreich die Aufzeichnung des diesjährigen Konzerts „Christmas in Vienna“ aus dem Wiener Konzerthaus. Weihnachtliche Lieder aus aller Welt interpretieren internationale Stars wie Valentina Nafornită, Angela Denoke, Dmitry Korchak, Adrian Eröd und José Feliciano. Mit dabei sind auch die Wiener Sängerknaben und die Wiener Singakademie. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Christian Arming.

*Der Stefanitag auf Radio Niederösterreich:

„Zwischen den Jahren – Zeit für´s Wesentliche“

Es gibt Augenblicke, die sich besonders gut für Grundsätzliches eignen – eine Zeitenwende, ein runder Geburtstag, der Jahreswechsel. Sie alle können Schlüsselpunkte entlang der eigenen Lebens-Reise sein. Stationen, an denen sich entscheidet, welche Lebens-Bilder wir für uns zeichnen, welchen Lebens-Weg wir künftig einschlagen. Ob Bisheriges beibehalten, adaptiert – oder vielleicht ganz über Bord geworfen und durch neue, vielleicht ja überhaupt erstmals formulierte Ziele ersetzt werden soll.

In einem „Radio NÖ spezial am Stefanitag“ geht es am 26. Dezember von 9 bis 10 Uhr um genau diese Fragen – und um Ansätze für das, was man ein „gelungenes Leben“ nennen könnte.

Im Anschluss daran folgt um 10.00 Uhr der evangelische Gottesdienst aus Graz.

Um 20.04 Uhr steht schließlich eine Aufzeichnung vom 25. November im Stift Melk auf dem Programm: „Herzensmomente“ – ein Benefizkonzert voller Gospelmusik und Balladen zugunsten von Auro Danubia mit Cantores Dei und Monika Ballwein; dazu liest Nadja Mader Texte voller Lebensweisheit.

