UEFA Europa League live: SK Rapid Wien gegen Glasgow Rangers morgen um 18:15 Uhr auf PULS 4

Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV auf PULS 4, morgen Donnerstag, ab 18:15 Uhr und im Livestream in der ZAPPN App.

Wien (OTS) - Können die Hütteldorfer nach drei ungeschlagenen Partien in Serie den Schwung mitnehmen und sich ein Ticket für die K.O. Phase sichern? Nach der unglücklichen Hinspiel-Niederlage im Ibrox-Park von Glasgow, brennt die Mannschaft von Dietmar Kühbauer auf eine Revanche. Bei einem vollen Erfolg ist für Rapid sogar der Gruppensieg möglich. PULS 4 SPORT überträgt die Partie am morgigen Donnerstag ab 18.15 Uhr live aus Hütteldorf.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Florian Knöchl

Kommentator: Michael Gigerl

Reporter: Mario Hochgerner

UEFA Europa League live: SK Rapid Wien vs. RB Glasgow Rangers

Morgen, Donnerstag, ab 18:15 Uhr live auf PULS 4



Highlights aller Spiele exklusiv auf PULS 4. Eine ausführliche Zusammenfassung des 6. Matchdays inklusive der Partie Celtic Glasgow vs. Red Bull Salzburg gibts ab 23:15 Uhr – live aus dem PULS 4 Studio.



LIVE im TV und im LIVESTREAM. Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4, im Livestream in der ZAPPN App und online auf SPOX.com.





