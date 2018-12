Hotel Sacher Wien ist TOP-Lehrbetrieb

Wien (OTS) - Die Sacher Hotels Betriebsgesellschaft wurde zum „TOP-Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. Im Rahmen einer Festveranstaltung übergab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig das Wiener Qualitätssiegel an Hoteldirektor Reiner Heilmann.

Die Vergabe des Qualitätssiegels erfolgte in einem zweistufigen Verfahren mittels Punktesystem durch eine Jury und ist für vier Jahre gültig. Neben einer sehr hohen Quote bei den Lehrabschlüssen sind unter anderem auch Ausbildungsplanung, fachliche Weiterbildung oder Frauen in nicht traditionellen Berufen wesentliche Bewertungskriterien. Für die Zuerkennung des Qualitätssiegels mussten die Unternehmen mindestens 12 von 24 Punkten erreichen.

Mit der Sacher School of Excellence bieten die Sacher Hotels allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vom Lehrling bis zur Führungskraft, ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot an. Fach- sowie Persönlichkeitstrainings, Ausflüge zu Partnern und Lieferanten sowie die Teilnahme an Wettkämpfen geben vielfältige Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und bereits Gelerntes zu vertiefen.

„Wir wollen in jedem Bereich des Unternehmens mit höchstem Qualitätsbewusstsein agieren und nicht nur die Talente unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fördern, sondern sie bei ihrer beruflichen sowie persönlichen Entwicklung unterstützen. Denn jeder von ihnen trägt ausnahmslos zum Gesamterlebnis Sacher bei. Dass diese Leistungen nun auch mit dem Wiener Qualitätssiegel ausgezeichnet wurden, freut uns ganz besonders und bestätigt unsere Werte der Leidenschaft und Excellence, die vom Sacher Team täglich gelebt werden“, so Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher Hotels.

Hotel Sacher Wien

Das Hotel Sacher Wien zählt zu den schönsten Luxushotels der Welt und ist eines der letzten familiengeführten Fünf-Sterne-Superior-Hotels in einer der kulturell bedeutendsten Städte Europas. Zu den Gästen des Hauses zählten unteranderem Indira Gandhi, Queen Elizabeth II und John F. Kennedy. Die Geschichte und der erstklassige Standort sorgen für ein unvergleichbares Erlebnis. Dabei wird den Gästen eine einzigartige Kombination aus charmanter Tradition, exzellentem Service sowie modernster Ausstattung geboten.

