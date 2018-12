Twentieth Century Fox International ernennt Benjamin Bach zum Geschäftsführer für Deutschland und Österreich

London (OTS) - BENJAMIN BACH, Geschäftsführer von Twentieth Century Fox Österreich, wurde zum Kino-Geschäftsführer für Deutschland und Österreich ernannt, wie am 10. Dezember 2018 von Paul Higginson, Executive Vice President EMEA, Twentieth Century Fox, bekannt gegeben wurde. Bach wird weiterhin an Higginson berichten und tritt seinen neuen Posten mit 10. Dezember 2018 an.

Zusätzlich zu seinen Aufgaben in Österreich wird Bach die alleinige strategische und betriebliche Verantwortung für Fox Deutschland übernehmen. In Deutschland löst Bach den bisherigen Geschäftsführer Vincent de la Tour ab.

„Wir als Fox aber auch ich persönlich möchten Vincent de La Tour für 27 überaus erfolgreiche Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit und seine großen Verdienste danken. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so Paul Higginson, Executive Vice President, EMEA, 20th Century Fox.

Bach wurde 2012 zum Geschäftsführer von Fox Österreich ernannt. Zuvor war er Sales Director und verantwortlich für das TV-Geschäft bei Universal Pictures in London, nachdem er bereits in London/Mumbai als Vice President International Sales, Theatrical, Home Video and TV beim führenden indischen Bollywood-Studio EROS International tätig gewesen war. Bach hat über 15 Jahre Erfahrung in sämtlichen Bereichen der Unterhaltungsindustrie – Kino, Home Entertainment, SVOD, Fernsehlizenzen – und arbeitete bereits in London, LA, Mumbai, Frankfurt und Wien. Seine Karriere im Filmbusiness begann er 2003 als Marketing & Sales Coordinator in den Büros von Twentieth Century Fox EMEA in London. Während seiner Zeit im Studio betreute er den Start von Filmen wie Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger, Ice Age und Grand Budapest Hotel sowie neuere Kinoerfolge wie The Revenant – Der Rückkehrer, Deadpool 2 und Bohemian Rhapsody.

„Ich kenne Benjamin seit 15 Jahren“, so Higginson. „Er verfügt über außergewöhnlich viel Erfahrung und Geschäftssinn. Er ist eine exzellente Führungskraft, und ich schätze es sehr, dass er bereit ist, zusätzlich zu seinen Aufgaben in Österreich auch unser deutsches Geschäft zu übernehmen.“

„Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit einem sehr talentierten und kreativen Team“, fügt Bach hinzu. „Gemeinsam werden wir den Erfolg des Fox-Geschäfts in Deutschland fortsetzen.“

Über Twentieth Century Fox Film

Twentieth Century Fox Film ist einer der größten Filmproduzenten und -verleiher weltweit. Das Unternehmen produziert, erwirbt und verleiht Filme auf der ganzen Welt. Diese Filme werden von den folgenden Geschäftsbereichen von Twentieth Century Fox Film produziert oder erworben: Twentieth Century Fox, Fox 2000 Pictures, Fox Searchlight Pictures, Twentieth Century Fox Animation und Fox Family.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

JANE GIBBS / jane.gibbs @ fox.com / +44 (0) 7717 545 637