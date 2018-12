Mit Brettspielen lustvoll Deutsch lernen: Neue Broschüre der spielebox zeigt, wie’s geht

Czernohorszky: Der Spaßfaktor beim Spielen trägt zu einem positiven Lernerlebnis bei

Wien (OTS) - Eine neue Sprache in alltäglichen Situationen wie z.B. beim Einkaufen oder am Spielplatz anzuwenden, fördert den Lernerfolg enorm. Im Sprachunterricht ist es manchmal nicht leicht, real wirkende oder spielerische Sprachanlässe zu finden. Eine spannende und lustvolle Möglichkeit, Deutsch lernen zu fördern, sind Brettspiele – und zwar für alle Altersgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die neue Broschüre „Spielend sprechen. Mit Brettspielen Deutsch lernen“ der wienXtra-spielebox gibt Tipps, wie PädagogInnen und alle, die mit Menschen Deutsch lernen, den Sprachunterricht lustvoll gestalten können.

„Miteinander zu spielen ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine kreative Möglichkeit, eine neue Sprache zu üben. Der Spaßfaktor beim Spielen trägt zu einem positiven Lernerlebnis bei. Die Spielerinnen und Spieler diskutieren Regeln, besprechen Strategien, freuen und ärgern sich gemeinsam übers Gewinnen oder Verlieren. Die Freude am Spielen lässt vergessen, dass es oft auch anstrengend ist, eine neue Sprache zu lernen“, so Jugend- und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Brettspiele haben Bildungspotential

Spiele fördern sprachliche Bereiche wie Wortschatz, freies Erzählen, lautliche Wahrnehmung, Hörverständnis, Konzentration, grammatikalische Strukturen und Sprechfreude.

Die Broschüre „Spielend sprechen“ erklärt, worauf bei der Spielauswahl und beim Einstieg geachtet werden sollte. Für jedes Sprachniveau und zu Sprach-Themen wie Wortschatz, Grammatik, Verstehen und Texten u.v.m. gibt es in der Broschüre Spieletitel, Anregungen, wie sie leicht und lustig eingesetzt werden können und für welche Gruppengrößen sie sich eignen. Die Broschüre der wienXtra-spielebox kann gratis online bestellt werden oder ist in der spielebox erhältlich. Und alle Spiele, die in „Spielend Sprechen“ beschrieben werden, gibt es in der spielebox für Unterrichtende gratis auszuborgen.

Auch zum Mathematik lernen gibt es zahlreiche tolle Brettspiele. Das spielebox-Team informiert in der spielebox gerne über Brettspiele, die z.B. das logische Denken, Mengenerfassung oder die Raum-Lage-Wahrnehmung fördern. Auch zu Zahlenräumen und den Grundrechenarten gibt es spannende Spieletitel im Sortiment.

„Sprechen, Verhandeln, Aushandeln, Rätseln, Rechnen, Lösungen finden – Brettspiele haben ein ganz starkes, noch gar nicht ausreichend erkanntes Bildungspotential. Wir unterstützen gerne bei der Spielauswahl. Jede Lerngruppe hat ihre besonderen Anforderungen“, lädt Sonnja Altrichter, Leiterin der wienXtra-spielebox ein, sich in der spielebox persönlich vom ExpertInnen-Team beraten zu lassen oder – noch einfacher – im Online-Spielekatalog zu schmökern, in dem umfassende didaktische Informationen zu den Spieletiteln Verfügung stehen.

Die spielebox bietet auch Workshops zu den Themen Brettspiel, Spiele-Werkstatt und Games für Schulklassen und Gruppen an. Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich. Termine für die Workshops und die Anmeldung stehen auf der Website www.spielebox.at.

Die wienXtra-spielebox

Die wienXtra-spielebox ist Österreichs größter Brettspielverleih und bietet eine Auswahl von über 7.000 verschiedenen Spieltiteln. Alle Spiele können gratis vor Ort ausprobiert und günstig ausgeliehen werden.

In der spielebox gibt es Spiele für alle Altersgruppen. Das Spielangebot wird nach spielpädagogischen Kriterien ständig erweitert und ist immer auf dem neuesten Stand. Die MitarbeiterInnen der spielebox beraten bei der Spielauswahl, helfen bei Spielregeln und kennen die neuesten Trends.

Bis Ende Oktober 2018 besuchten rund 42.000 Menschen die wienXtra-spielebox oder eine ihrer vielen Veranstaltungen in Wien.

Veranstaltungen:

Die spielebox veranstaltet in ihren Räumen regelmäßig „Spieltage“ für Familien. Außerdem ist die spielebox auf vielen Events in Wien dabei.

Computer & Konsole

Die spielebox bietet Workshops, in denen Kinder empfehlenswerte Computer- und Konsolenspiele „anspielen“ können. PädagogInnen begleiten sie dabei. Bei den „Gaming Zones“ auf spielebox-Events steht das gemeinsame Spielen im Mittelpunkt.

Für Schulklassen und Gruppen

Für Schulklassen und Gruppen gibt es in der spielebox Workshops zu „Brettspielen, Spiele erfinden und Games“.

Information und Fortbildung

In der spielebox gibt’s viele Informations-Broschüren und –Folder. Sie können auch online gratis bestellt werden. In Bildungsveranstaltungen vermitteln ExpertInnen spiel- und medienpädagogisches Know-how.

Die wienXtra-spielebox arbeitet für die Stadt Wien und in enger Kooperation mit der MA 13-Fachbereich Jugend.

wienXtra-spielebox 1080, Albertgasse 37 Tel.: 01/4000-83 424 spielebox@wienXtra.at spielebox.at Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13:00 – 18:30 Di, Do 10:00 – 12:00 Okt. – März zusätzlich Sa, 10:00 – 14:00 Leiterin: Sonnja Altrichter, Tel.: 01/4000-83421, sonnja.altrichter@wienXtra.at wienXtra-Kommunikation: Susi Dieterich, Tel. 01/4000-84375, susi.dieterich@wienXtra.at

