ASFINAG: Einladung zur offiziellen Verkehrsfreigabefeier „Zweite Röhre Perjentunnel“ am 15. Dezember 2018

Landeck (OTS) - Mehr Sicherheit für täglich 14.000 Autofahrerinnen und Autofahrer und Entlastung für die Menschen in den Ortsgebieten von Zams und Landeck: Das sind die Ziele der ASFINAG mit dem Vollausbau des Perjentunnels. Die Verkehrsfreigabe der neuen zweiten Röhre ist ein Meilenstein für noch mehr Tunnelsicherheit im Bezirk Landeck. Am 15. Dezember 2018 laden wir zur Verkehrsfreigabefeier gemeinsam mit der Bevölkerung ein.

Als Ehrengäste erwarten Sie:

Günther Platter, Landeshauptmann Tirol

Markus Abwerzger, Klubobmann FPÖ Tirol, in Vertretung von HBM Norbert Hofer

Klaus Schierhackl, Vorstandsdirektor ASFINAG

Stefan Siegele, Geschäftsführer ASFINAG Alpenstraßen GmbH

Andreas Fromm, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management GmbH

Wolfgang Jörg, Bürgermeister Landeck

Siegmund Geiger, Bürgermeister Zams

Thomas Lutz, Bürgermeister Grins

Martin Auer, Bürgermeister Stanz

Andrea Geiger, Tunnelpatin

Wo: Neue zweite Röhre Perjentunnel

Wann: Samstag, 15. Dezember 2018, 10.00 Uhr

Wichtig: Die Zufahrt zum Festgelände mit dem Pkw ist nicht möglich. Es gibt vor Ort keine Parkmöglichkeiten. Wir ersuchen Sie, unsere Shuttlebusse zu nützen. Diese halten in allen Postbus-Haltestellen in Landeck, Zams, Grins und Stanz im 30-Minuten-Takt an diesem Tag ab 9 Uhr.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Feier begrüßen zu dürfen.

