A1 Telekom gewinnt den SMARTPHONE-Netztest

Arbing (OTS) - 600.000 Tests in sechs Wochen: Österreichs größter, unabhängiger Netztest eines Fachmagazins zeigt deutlich die Konstanz des A1-Netzes und verleiht A1 den Titel „Bestes Netz 2019“.

Das SMARTPHONE-Magazin ist ein Titel des österreichischen CDA-Verlages. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung ist der Verlag stets unter den Marktführern bei Technik-Titeln. In Zusammenarbeit mit dem branchenbekannten Experten Jürgen Dalmus führte der Verlag einen österreichweiten Netztest durch. Der Experte stellte die Software bereit und überprüfte die Ergebnisse. Die Anbieter glänzen alle mit „sehr gutem“ Netz – A1 führt die Spitze mit 98 Prozentpunkten an. Österreichs größter, unabhängiger Netztest nahm die Telekommunikationsanbieter A1, Drei und T-Mobile unter äußerst harten Bedingungen unter die Lupe. In sechs Wochen wurden vom SMARTPHONE-Magazin mehr als 8.000 Kilometer zurückgelegt – neben Autobahnen wurde auch in ländlichen Gegenden gemessen. Ebenso wurde die Netzqualität in den Zentren aller Hauptstädte sowie im Zug überprüft.

Gegen die Mitbewerber konnte sich A1 durchsetzen. Vor allem bei Telefonie, Social-Media/Browser und technischer Beschaffenheit liegt A1 vorne. Bei den ersten beiden Kategorien sogar mit 100 Prozent. Bei keiner Messung hat A1 weniger als 90 Prozent erreicht.

Platz zwei geht mit 91 Prozent an Drei. In der Kategorie „Datentransfer Anwender“ überzeugt Drei und erhält den Titel „Bestes Ergebnis Datentransfer“. Bei der technischen Beschaffenheit und dem "Streaming" hinkt Drei jedoch hinterher.

T-Mobile hat beim „Streaming“ das beste Ergebnis erzielt und liegt in der Gesamtwertung nur ein Prozent hinter Drei. Volle Punktzahl erreicht T-Mobile in der Kategorie „Streaming“ und zeigt auch im Browser- und Streamingtest Stärke. Schwächen hat das Netz vor allem beim Datentransfer in den ländlichen Gegenden.

Veröffentlicht wird der Netztest ab 20.12.2018 im SMARTPHONE-Magazin. Online-Beitrag -- Pressmaterial

