Alkoholisierte Mutter von vier Kindern ohrfeigt Polizisten

Wien (OTS) - Datum: 09.12.2018

Uhrzeit: 14:30 Uhr

Adresse: 22., Maria-Tusch-Straße

Beamte der Polizeiinspektion Sonnenallee wurden zu einem Einsatz gerufen, weil es in einer Wohnung offenbar ein Problem mit einer stark alkoholisierten Frau gab. In der Wohnung wurden die Polizisten von einer 35-jährigen Wohnungsmieterin, ihrem Mann sowie deren zwei Kindern erwartet. Auf der Couch im Wohnzimmer schlief die offenbar stark alkoholisierte 42-jährige Tatverdächtige. Die 35-Jährige teilte den Beamten mit, dass ihre Bekannte alkoholkrank sei und seit gestern drei ihrer vier Kinder (1 Monat, 3, 8 bzw. 11 Jahre alt) bei ihr abgegeben hätte. Das vierte Kind – ein einmonatiger Säugling – sei in der Obhut des Vaters in der Wohnung der 42-Jährigen im Nachbarhaus. Die Beamten befragten die Alkoholisierte zum Sachverhalt und verlangten einen Ausweis. Dieser Aufforderung kam die Frau nicht nach, sie ignorierte die Beamten und wollte eine Weinflasche öffnen. Erst nach langer Diskussion stimmte die Frau zu, die Beamten zur weiteren Sachverhaltsklärung in ihre eigene Wohnung zu begleiten. Am Weg dorthin verhielt sie sich äußerst aggressiv und schrie lautstark herum. Als die Polizisten mit der 42-Jährigen in ihrer Wohnung ankamen, öffnete der 47-jährige Kindesvater die Türe. In der Wohnung herrschte Chaos und starke Verschmutzung. Die Frau mischte sich mehrmals lautstark in die Befragungen ein. Plötzlich versetzte sie einem Polizisten eine Ohrfeige, woraufhin sie festgenommen wurde. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 2,88 Promille. Alle vier Kinder wurden von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übernommen.

