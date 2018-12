ORF SPORT + mit Schwimm-Kurzbahn-WM und Eishockey Champions League

Am 11. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 11. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Schwimm-Kurzbahn-WM China 2018 um 12.00 Uhr und vom Eishockey-Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel Kärpät Oulu – EC RB Salzburg um 17.50 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 14.30 Uhr, das „Sport-Bild“ um 17.20 Uhr, das Biathlon-Taxi mit Julian Eberhard um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Schwimm-Kurzbahn-WM China 2018 um 20.45 Uhr und das „FIS Snowboard World Cup Magazin“ (Peking) um 22.30 Uhr.

Vom 11. bis 16. Dezember findet in Hangzhou in China die Kurzbahn-Weltmeisterschaft statt. Der Österreichische Schwimmverband nominierte sechs Damen (Lena Grabowski, Claudia Hufnagl, Marlene Kahler, Lena Kreundl, Cornelia Pammer, Caroline Pilhatsch) und sechs Herren (Heiko Gigler, Bernhard Reitshammer, Christopher Rothbauer, Patrick Staber, Sascha Subarsky, Alexander Trampitsch). Die Kurzbahn-WM ist täglich live in ORF SPORT + bzw. in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Johannes Hahn.

Der EC RB Salzburg gewann das Hinspiel im Viertelfinale der Champions Hockey League zu Hause gegen Kärpät Oulu mit einer überragenden Vorstellung mit 3:2. In einem begeisternden Spiel führten die Bullen vor 2.786 Zuschauern bereits mit zwei Toren von Brant Harris, mussten im Schlussdrittel dann den Ausgleich der Finnen hinnehmen, ehe John Hughes 23 Sekunden vor dem Ende zum 3:2-Erfolg traf. Das Rückspiel steigt am 11. Dezember in Oulu.

Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Im „Biathlon-Taxi“ stellt sich ORF-Biathlon-Kommentator Dietmar Wolff den Biathleten als Chauffeur zur Verfügung. Dabei zeigen sich die Sportler von ihrer ganz persönlichen Seite. Die Zuschauer/innen erfahren interessante Dinge über das Leben der Athleten abseits von Laufen und Schießen. In der ersten Folge fährt Wolff anlässlich des Weltcup-Auftakts in Pokljuka in Slowenien mit Julian Eberhard, dem besten Österreicher des vergangenen Winters.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

