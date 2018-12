SJ Wien: Demokratie der Weg – Sozialismus das Ziel

Fiona Herzog als Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien wiedergewählt

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Demokratie der Weg – Sozialismus das Ziel“ fand von 08.-09.12. 2018 die erstmals zweitägige ordentliche Landeskonferenz der Sozialistischen Jugend Wien statt. Auf der Konferenz wurde ein neuer Vorstand gewählt. Fiona Herzog, die das Amt schon die letzten beiden Jahre innehatte, wurde als Vorsitzende bestätigt. Liliom Neidhart wurde von den Delegierten zum neuen Landessekretär ernannt. Er übernimmt das Amt von Julia Hess.



In ihrer Rede sprach die Vorsitzende Fiona Herzog über ihre Pläne und Erwartungen für die kommende Amtszeit. „Österreichs Demokratie steht unter massivem Beschuss. Die Schwarz-Blaue Bundesregierung lässt keine Gelegenheit ungenützt, demokratische Errungenschaften in Frage zu stellen. Parallel dazu wird der Sozialstaat attackiert und abgebaut. Die Menschen in diesem Land zahlen einen hohen Preis für diese Politik“, so Herzog. „Unsere Antworten auf solche Angriffe können nur mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung und mehr Solidarität sein.“



„Der Widerstand gegen Schwarz-Blau ist allerdings nur der erste Schritt“, so Herzog weiter. „Wir wollen eine Gesellschaft, in der niemand mehr ausgebeutet wird. Eine Gesellschaft, die nicht von der Profitgier der Mächtigen angetrieben wird und in der Mensch und Natur nebeneinander existieren können.“



Ein Foto der neu gewählten Funktionär*innen auf der Landeskonferenz findet sich unter folgendem Link: https://flic.kr/p/2dn3xJo



