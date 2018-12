Vizekanzler Strache: Keine Änderung bei Haltung zu UN-Flüchtlingspakt

Wien (OTS) - Vizekanzler Heinz-Christian Strache trat heute Missverständnissen entgegen, wonach die Regierung ihre Haltung zum UN-Flüchtlingspakt nicht geändert habe. „Aber natürlich unterzeichnen wir diesen nicht, weil es schlicht und ergreifend nichts zu unterzeichnen gibt“ so Strache. „Der Flüchtlingspakt ist ausdrücklich KEIN Abkommen wie der UN-Migrationspakt, sondern lediglich Teil eines Berichts des UNHCR-Hochkommissars zum Flüchtlingswesen, der in einer sogenannten ‚Omnibus-Resolution‘ weltweit zur Kenntnis genommen wird.“ Nichts anderes hat Strache in seinem diesbezüglichen Facebook-Posting zum Ausdruck gebracht.

