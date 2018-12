Einladung zur Preisverleihung des ScienceClip.at-Videowettbewerbs DIGITOPIA für Schülerinnen und Schüler

Wien (OTS) - Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich setzten sich in den letzten Wochen intensiv mit unterschiedlichen Aspekten der DIGITALISIERUNG auseinander und produzierten zahlreiche informative, unterhaltsame und durchaus auch kritische Videos – Prädikat sehenswert!

ScienceClip.at, die OVE-Webplattform für Wissenschaftskommunikation, veranstaltete heuer bereits zum sechsten Mal in Kooperation mit AIT Austrian Institute of Technology einen Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler: Unter dem Motto „DIGITOPIA – Leben im digitalen Zeitalter“ wurden an Schulen von Vorarlberg bis zum Burgenland zahlreiche kreative Videoclips produziert.

Eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Dr. Florian Freistetter wählte aus den mehr als 50 Einreichungen die besten Beiträge in den Rubriken „SchülerInnen Unterstufe“, „SchülerInnen Oberstufe“ sowie „Klasse“ aus.

Die Siegervideos werden im Rahmen der Preisverleihung am 14. Dezember 2018 an der TU Wien gezeigt. Wir laden Sie sehr herzlich zu dieser Preisverleihung ein! Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: https://bit.ly/2r0xe69

Die Eckdaten auf einen Blick:

* Freitag, 14. Dezember 2018, Beginn 15.30 Uhr

* TU Wien, Gußhausstraße 27-29, Hörsaal EI 10 (Erdgeschoss), 1040 Wien

* Programmpunkte:

>> Begrüßung durch OVE-Präsident Dr. Kari Kapsch

>> Impulsvortrag „Roboter vs. Mensch – wer wird wen beherrschen?“, Dipl.-Ing. Helmut Leopold, PhD, AIT

>> Preisverleihung mit Präsentation der Siegervideos

>> Die Welt aus der Sicht eines Roboters – eine Livevorführung von Roboter „Werner“ vom Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik der TU Wien

* Im Anschluss lädt der OVE zu einem Buffet.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir allerdings um Anmeldung per E-Mail an Frau Martina Lanzmaier, m.lanzmaier @ ove.at oder telefonisch unter (0316) 873-79 16.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen!

