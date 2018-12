Gutscheine der Wien Holding-Unternehmen sind das perfekte Geschenk

Wien (OTS/RK) - Die Wien Holding-Unternehmen bieten mit ihren Gutscheinen das perfekte Geschenk für besondere Anlässe wie Weihnachten, Geburtstage oder Jubiläen. Ob Gutscheine der DDSG Blue Danube, Wien-Ticket, der Wiener Stadthalle, den Vereinigten Bühnen Wien, dem Twin City Liner oder der Therme Wien – hier ist für jeden etwas dabei. Mehr Infos unter: www.wienholding.at/gutscheine

Mit Wien-Ticket-Gutscheinen garantiert die besten Tickets für Top-Events sichern

Wien-Ticket ist einer der größten Ticketseller in Österreich und bietet Tickets für zahlreiche Veranstaltungen. Mit dem Wien-Ticket-Gutschein schenken Sie jede Menge Spaß, gute Unterhaltung und viel Vergnügen! Ob Pop/Rock-Konzerte, aufwändige Musicalproduktionen, spannende Sporthighlights, Lustiges für die ganze Familie, komische Kabarettaufführungen, klassische Darbietungen in der Oper oder im Theater, Schifffahrten oder Thermeneintritte – der Wien-Ticket-Gutschein gilt für jede Veranstaltung, die von Wien-Ticket angeboten wird.

Gutscheine von Wien-Ticket sind in unterschiedlichen Stückelungen (ab EUR 10) erhältlich. Mit der print@home-Variante können diese auch sofort selbst ausgedruckt werden!

Mit den Gutscheinen der Wiener Stadthalle die größten Stars live erleben

Die Wiener Stadthalle ist Österreichs größtes Veranstaltungszentrum. So gut wie alles, was im Show- und Musikbusiness Rang und Namen besitzt, hat hier bereits aufgespielt. Auch in den kommenden Monaten stehen wieder jede Menge Highlights am Programm: Andreas Gabalier (15.12.), Disney in Concert (22.12.), Die Fantastischen Vier (9.01.2019), Twenty One Pilots (17.02.2019) und viel mehr!

Die Gutscheine der Wiener Stadthalle eröffnen hunderte Möglichkeiten und bringen je nach Lust und Laune vergnügte, entspannte oder spannende Stunden. Gutscheine (ab EUR 10) sind an den Kassen der Wiener Stadthalle sowie online erhältlich und für alle Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle einlösbar. Bei telefonischer Bestellung unter +43 (0) 1 98 100-200 ist auch ein individueller Gutschein-Betrag möglich.

Musicals und große Opern erleben mit den Gutscheinen der Vereinigten Bühnen Wien

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) mit Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien bieten Musical- und Opernaufführungen der Extraklasse. Aktuell ist im Ronacher das Musical „Bodyguard“ zu sehen. Im Raimund Theater beeindruckt die VBW-Eigenproduktion „I am from Austria“. Das Theater an der Wien hat Opernhighlights wie „Euryanthe“ und „King Arthur“ am Spielplan.

Gutscheine (ab EUR 10) für die Musicals und Opern der VBW sind an den Tageskassen der Vereinigten Bühnen Wien sowie online und in der print@home-Variante erhältlich.

Twin City Liner-Gutschein für einen unvergesslichen Städtetrip

Der Twin City Liner der Central Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, verbindet in nur 75 Minuten Fahrzeit die Innenstadt Wiens mit der Altstadt von Bratislava. Noch bis 23. Dezember finden heuer wieder samstags und sonntags die beliebten Adventfahrten statt. Dabei ist der Twin City Liner wieder die direkte Verbindung zu den schönsten Weihnachtsmärkten in Bratislava. Mit Beginn der Saison 2019 wird der neue Twin City Liner zwischen den beiden Donaumetropolen unterwegs sein.

Der Twin City Liner-Wertgutschein (ab EUR 10) ist das ideale Geschenk, um einen unvergesslichen Familienausflug oder Städtetrip bei unseren slowakischen NachbarInnen zu ermöglichen. Der Gutschein ist über den Online-Shop erhältlich.

DDSG Blue Danube-Geschenkkarte für Schifffahrten, Kombitickets, Stadtrundfahrten und mehr

Die DDSG Blue Danube betreibt die Personenschifffahrt in Wien und veranstaltet regelmäßig Tagesausflüge von Wien nach Dürnstein oder Tulln sowie Themenfahrten wie die „Heurigenfahrt mit Wienerliedern“. Natürlich kann auch der Jahreswechsel wieder bei der beliebten „Silvester Gala“ an Bord gefeiert werden. Die beliebte Sightseeing-Tour „City Cruise“, bei der man Wiens Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus entdecken kann, steht 365 Tage im Jahr am Programm, bis 23. Dezember samstags und sonntags sogar an Bord des festlichen dekorierten „Wiener Adventschiff“.

Die DDSG Geschenkkarte ist zum Preis von EUR 50 bzw. EUR 100 im Onlineshop erhältlich. Bei den DDSG-Verkaufsstellen ist auch ein individueller Gutschein-Betrag möglich. Gegen einen Aufpreis von EUR 15 werden Gutscheine sogar als dekorative Flaschenpost verpackt. Die Gutscheine können für Schifffahrten, Kombitickets, Hotelbuchungen und Stadtrundfahrten (lt. Fahrplan) eingelöst werden.

Entspannung schenken mit Therme Wien-Gutscheinen

Die Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, ist Europas modernste Stadttherme. Für das Thermenvergnügen steht ein Areal von 75.000 Quadratmetern zur Verfügung, das ist so groß wie zehn Fußballfelder. 4.000 Quadratmeter Wasserfläche mit insgesamt 26 Wasserbecken mit Temperaturen zwischen 27 und 36 Grad Celsius bietet die Therme Wien. Grottenbecken, Sprudelbecken, Innenbecken, Außenbecken, Thermenmassagen, eine 3.000 Quadratmeter große Saunalandschaft und eine riesige Erlebnis- und Aktivlandschaft für Kinder mit Breit-, Reifen- und Erlebnisrutschen machen den Thermenbesuch zum Vergnügen.

Die Therme Wien bietet für Thermen- und Fitnesseintritte sowie Massagen Gutscheine an, die online (auch in der print@home-Variante) oder direkt im Thermenbüro erhältlich sind. Weiters gibt es eine Geschenkkarte, die mit einem beliebigen Betrag (zwischen EUR 20 und EUR 1.000) aufgeladen werden kann. Auch der beliebte Relax! Tagesurlaub ist als Gutschein erhältlich.

