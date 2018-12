FairFashion meets Street Art _ @Grätzelfest.at VOL. #3 / a Mensch mog i sein - egal ob...und ohne WENN oder ABER!“

Dauer-motto: ALLES KANN NIX MUSS

Wien (OTS) - Zum bereits dritten Mal findet nun JEDEN 7. des Monats das grätzelfest.at rund um die Fussgängerinnenzone Myrthengasse im 7tn, in Wien Neubau statt. Ab 2019 in ganz Wien geplant!

Gestartet aus einer beherzten BürgerIneninitiative wird monatlich versucht liabe Leute zu vernetzen. Gemeinsam plaudern, sich austauschen, einander helfen, voneinander lernen und viiiieeeel Spaß haben ist das Ziel.

Fairfashion meets STREET ART

Bio-faire Mode wird VOR *kunst* professionell fotografiert ... 07.-09.12.2018

Ein “ambitioniertes, networking-art-charity Projektal mit Nachbarinnenschafts-Charme“...von der Stadt Wien finanziert. Der Schmelztiegel zweier Networking-> kurz vor dem Fest der Liebe, gegen soziale Kälte findet gerade im Herzen Europas statt > grätzelfest.at.

Es gibt ein buntes Rahmenprogramm von Diskussionen, Konzerten, Lesungen, #fa Fairfashion Aktionstag am “ANTI-Konsumtag“ (8.12.) & buntem KINDERprogramm am So 9.12.2018. Die Exklusiv-fotoshooting termine können im Rahmen des Events das ganze Wochenende über besucht werden.

Von 14.-22.12.2018 gibts Ausstellung(en) inkl vernissage/ finissage & party (locations: TBA)

Der Erlös der Bilder wird zu 100% in einer Versteigerung für unterschiedliche wohltätige Vereine gespendet (wird kollektiv vor der AUKTION im Grätzel entschieden). Tra.sparent, fair & nachvollziehbar mit Herz & Hirn.

Programm (details sind online)

FR 07.12

Pressekonferenz & grätzelfest-Tag

SA 08.12

#Fairfashion ACTION day

#fairfashion walks/ talks/ screenings

SO 09.12

Kindertag mit abwechslungsreichen Programm

Alle infos: https://bit.ly/2UhIed3



