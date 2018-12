Generationenwechsel bei Kohl & Partner Hotel- und Tourismus Consulting

Langjährige Partner übernehmen die Leitung der renommierten Tourismusberatung

Villach (OTS) - 06. Dezember 2018 - Nach über 35 Jahren an der Spitze der renommierten Hotel- und Tourismusberatung Kohl & Partner übergab Gründer Manfred Kohl Ende November seine Firmenanteile an seine langjährigen Partner Martin Domenig, Rita Einöder, Erich Liegl, Helmut List, Martin Mayerhofer, Gernot Memmer, Karin Niederer und Werner Taurer. Mit einer agilen Organisationsstruktur und einem Team von Spezialisten wird das Unternehmen zukunftsfähig gehalten und gleichzeitig die gewohnt hohen Standards sowie die umfassende fachliche Expertise sichergestellt.



Nach einer 35 jährigen Erfolgsgeschichte, die Kohl & Partner zu einem der führenden touristischen Beratungsunternehmen im Alpenraum gemacht hat, ist nun die „Next Generation“ am Zug: Am 26. November übergab Firmengründer Manfred Kohl seine Anteile am Unternehmen an seine langjährigen Mitstreiter und Partner. Zu Beginn der 1980er Jahre noch ein Drei-Mann-Betrieb, entwickelte sich die Firma im Laufe der folgenden Jahrzehnte zu einem überregionalen Consulting-Unternehmen, spezialisiert auf Hotellerie, Tourismus- und Freizeitwirtschaft, mit heute über 40 Beratern und sieben Büros in vier Ländern. Ganz im Sinne des Visionärs Kohl, dem seit jeher gesundes Wachstum in kleinen Schritten, ein familiäres Betriebsklima sowie die Förderung und Weiterentwicklung des Nachwuchses wichtig waren, übergibt er jetzt das Ruder an die nächste Generation und leitet so die nächste Stufe beim Übergang vom Pionier- zum Partnerunternehmen ein. Kohl selbst wird Kohl & Partner weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Der Führungswechsel bringt gleichzeitig eine neue Organisationsstruktur mit sich: Statt von einem einzelnen Geschäftsführer wird die Firma zukünftig agil im Team der Managing Partner geleitet. Fachliche Entwicklung und Innovation werden in Kompetenzteams vorangetrieben.

Firmenname und Geschäftsfelder bleiben indes gleich: Kohl & Partner Hotel- und Tourismusconsulting wird sich weiterhin mit gewohnter Seriosität und umfassendem Know-how auf seine Kernkompetenzen Touristische Destinationen, Hotellerie & Gastronomie, Touristische Infrastruktur und Seminare & Trainings fokussieren. Oberstes Ziel des dynamischen Spezialisten-Teams bleiben individuelle und maßgeschneiderte Kundenlösungen – mit noch stärkerem Fokus auf Zukunftsthemen, die die Branche bewegen. Das bestehende Netzwerk mit den Partnerbüros in Bayern, Stuttgart, Zürich und Südtirol wird in bewährter Weise beibehalten und die Zusammenarbeit weiter intensiviert. So wird Kohl & Partner mit lokaler Kompetenz in Verbindung mit internationaler Sichtweise und zukunftsweisenden Produkten für Tourismusbetriebe und Destinationen auch zukünftig seine Führungsrolle im Bereich Tourismus-Consulting behaupten.

Über Kohl & Partner:

Die Kohl & Partner GmbH ist ein unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im alpinen Raum und mehr als 35 Jahren Erfahrung. Das Tourismusberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Villach (Österreich) ist spezialisiert auf die Hotel- und Tourismuswirtschaft und verfügt aktuell über ein Netzwerk aus sieben Büros in vier Ländern sowie ein Berater-Team von über 40 Experten.

www.kohl.at

