„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 7. Dezember in ORF 2

Mit Verleger Christian Mucha und Starastrologin Gerda Rogers

Wien (OTS) - „Ich bin dem Tod von der Schaufel gesprungen“, mit diesem Satz in den sozialen Medien erschreckte der Multiverleger Christian Mucha Anfang Herbst seine Freunde und Bekannten – am Freitag, dem 7. Dezember 2018, erzählt er um 21.20 Uhr in ORF 2 bei Vera Russwurm seine ganz persönliche Geschichte. Außerdem ist Starastrologin Gerda Rogers gemeinsam mit ihrem guten Freund Clemens Trischler zu Gast in der Sendung.

Eine scheinbar unheilbare Darmkrankheit raubte ihm Substanz und viele Kilos. Was viele Bekannte mit „hast abgenommen, gut schaust aus“ kommentierten, hätte unweigerlich zum Tod geführt, hätte Mucha nicht andere Wege gesucht, die schließlich von Erfolg gekrönt waren. In dieser schlimmen Zeit verließ ihn auch noch seine Frau, was er heute mehr als versteht: „Ich war ein Ekel während meiner Krankheit.“ Wie auch diese Krise ein sehr positives Ende fand, erzählt Christian Mucha in einem sehr emotionalen Gespräch Vera Russwurm. Außerdem: die „Sterndeuterin des Landes“ Gerda Rogers und ihr guter Freund Clemens Trischler mit der Antwort auf die Frage: Dürfen sogenannte „Damen in den besten Jahren“ mit gut aussehenden jungen Männern unterwegs sein, oder kommt so etwas in den besten Familien nicht vor?

