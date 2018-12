Alternative elektrische Antriebe für die Mobilität

Fachkonferenz „more drive 2019“ lädt Experten für Antriebstechnik nach Wien

Wien (OTS) - Die Klimaziele der Europäischen Union verlangen eine weitgehende Dekarbonisierung des Energiesektors in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten. Dazu wird auch die Elektrifizierung der Mobilität forciert, womit einige Herausforderungen einhergehen.

Höherer Wirkungsgrad – geringeres Bauvolumen – reduzierte Geräuschemission – optimierte Gesamtkosten, das sind DIE Herausforderungen für die zukünftigen elektrischen Antriebssysteme. Dies vor dem Hintergrund von minimiertem Entwicklungsrisiko sowie kurzen Entwicklungszeiten bzw. Time to market.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2017 findet nun am 23. und 24. Jänner 2019 die nächste Auflage der Fachkonferenz more drive statt. Die Veranstaltung im Haus der Ingenieure in Wien bringt hochrangige Expert/innen der Antriebstechnikbranche von Universitäten und Industriebetrieben aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen. Im Zuge der Vorträge werden der aktuelle Stand der Forschung und Technik sowie weitere Entwicklungsszenarien diskutiert. Organisiert wird die Fachkonferenz von der OVEakademie im Österreichischen Verband für Elektrotechnik, die wissenschaftliche Leitung liegt in den Händen von renommierten Vertreter/innen der facheinschlägigen Wissenschaft und Wirtschaft.

Interessierte Personen haben jetzt noch die Möglichkeit, sich zu dieser hochkarätigen Veranstaltung anzumelden und die Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Diskussion dieser Herausforderungen bei modernen Antrieben, vor allem auf dem aktuellen Gebiet der E-Mobilität, zu nutzen. Angesprochen sind insbesondere Entwicklungsingenieure, Fertigungstechniker, Systemverantwortliche und Führungskräfte im gesamten Antriebsbereich ‎für Straße und Schiene sowie Studierende im Fachbereich Elektrische Maschinen und Antriebe.

