Brieflos und Bingo 2019: Spannung auf anderen Kanälen

Frischer Wind für beliebte Lotteriespiele nach den TV-Shows

Wien (OTS) - Ein Abschied ist meistens auch ein Neubeginn. Das gilt jedenfalls auch für die Bingo- und die Brieflos TV-Show, die am 29. bzw. 30. Dezember 2018 zum letzten Mal über Österreichs Bildschirme laufen werden. Als Nachfolgemodus erwarten die Spielteilnehmer ab 1. Jänner 2019 für beide Produkte interessante Neuerungen.

Die Österreichischen Lotterien haben für Brieflos einen Mechanismus erarbeitet, der das zentrale Element der TV-Show, das Brieflos Rad, auf spielerische Weise weiterführt. Das BONUSRAD ist die neue 2. Gewinnstufe. Hat ein Brieflos Kunde im Gewinnfeld eines Briefloses das Wort BONUSRAD eingedruckt erfährt er von einem möglichen Gewinn direkt in der Annahmestelle: Denn hier wird der Barcode des Loses am Terminal eingelesen, das BONUSRAD beginnt sich auf dem Kundenbildschirm zu drehen und kommt auf einem von neun Feldern zu stehen. Dabei beträgt der Höchstgewinn bei Brieflos 10 Euro, beim Super Brieflos 30 Euro und beim Mega Brieflos 100 Euro.

Brieflose mit dem „Brieflos-Show“-Gewinnabschnitt können auch weiterhin eingeschickt werden. Bis September 2021 wird es noch insgesamt vier Möglichkeiten geben, am Brieflos Rad zu drehen. Dafür kommt ein Ersatz-Rad zum Einsatz, das die gleiche Gewinnfeld-Belegung hat wie jenes, das für die TV-Show verwendet wird. Die Ziehung wird jedoch nicht mehr im Fernsehen übertragen.

Bingo digital und im Casino

Auch bei Bingo beginnt 2019 ein neues Kapitel: Am Spiel selbst ändert sich nichts, sehr wohl aber an der Ziehungsdarstellung. Die neue Online Bingo Show auf www.win2day.at/BingoShow sorgt ab 5. Jänner 2019 immer samstags ab 18.15 Uhr für Spielspaß am Smartphone, Tablet oder Laptop. Hier kann der Spielteilnehmer die Online Bingo Show mit oder ohne Eingabe der persönlichen Quittungsnummer starten. Bei ersterem werden neben den gezogenen Zahlen auch die persönlichen Tipps angezeigt und automatisch angekreuzt. Wenn man lieber die gezogenen Zahlen auf der physischen Quittung ankreuzen möchte, kann man die Show auch ohne Eingabe der Quittungsnummer genießen. Die Online Bingo Show steht jeweils eine Woche zum Nachschauen zur Verfügung. Versäumt man sie, ist das kein Problem. Über die klassische Gewinnabfrage erfährt man, ob und wie viel man gewonnen hat.

Weiters können Spielteilnehmer bei einem integrierten Quiz mitraten und zusätzlich gewinnen. Bingo Freunde werden auch künftig nicht auf echtes Show-Feeling verzichten müssen: Die Casinos von Casinos Austria werden künftig Schauplatz eines wöchentlichen Bingo Events mit Moderator und Publikum sein. Hier warten zahlreiche Sachpreise als zusätzliche Gewinnchancen. Nähere Infos zu Bingo und Brieflos finden Sie auf www.lotterien.at.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at