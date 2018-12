Kerschbaum Partner Rechtsanwälte wird LeitnerLaw Rechtsanwälte und eröffnet dritten Standort in Graz

Bei der Kerschbaum Partner Rechtsanwälte GmbH, dem inländischen Kooperationspartner von LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, stehen Änderungen an.

Linz/Wien/Graz (OTS) - Kerschbaum Partner Rechtsanwälte GmbH firmiert um und wird zur Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH. Künftig tritt die Kanzlei unter der Marke LeitnerLaw Rechtsanwälte am Markt auf und dokumentiert damit nicht zuletzt die enge Kooperation mit LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Nichts ändert sich an der inhaltlichen Grundausrichtung der Kanzlei. Der Fokus liegt weiterhin auf hochqualifizierter, steuerzentrierter Rechtsberatung.

Neu hinzukommt, neben den Standorten in Linz und Wien, der Standort in Graz an der Liebenauer Tangente 6.

Im Zuge dieser dynamischen Entwicklung kommt es auch zu Änderungen in der Partnerstruktur der Kanzlei. Das Unternehmen verlassen zum Jahreswechsel Dr. Nikolaus Adensamer und im Laufe des ersten Quartals 2019 Dr. Sonja Kerschbaum.

MMag. Dr. Nikola Leitner-Bommer, MMMag. Dr. Johannes Edthaler und Mag. Mario Schmieder bilden den Kern der Partnerschaft und steuern das Unternehmen wie bisher in die Zukunft.

Neu im Team ist Dr. Vedran Obradović. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt in der Beratung von Unternehmen im Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Konzernrecht. Ab 07. Jänner 2019 wird auch Rechtsanwalt und Steuerberater MMag. Florian Ortner die Kanzlei im Bereich Wirtschafts- und Finanzstrafrecht verstärken.

Mag. Mario Schmieder

Mario.Schmieder @ leitnerlaw.at

Tel.: +43 732 73 03 69-110

http://www.leitnerlaw.at