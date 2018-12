„Elisabeth“ 2019 – Musical-Konzerthighlight in Schönbrunn

HauptdarstellerInnen: Pia Douwes als „Elisabeth“ und Mark Seibert als „Tod“

Wien (OTS/RK) - Pia Douwes und Mark Seibert werden im Sommer 2019 bei der konzertanten Aufführung des Welterfolgs „Elisabeth“ der Vereinigten Bühnen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, in Schönbrunn als „Elisabeth“ und „Tod“ auf der Bühne stehen. Die beiden Musicalstars kehren damit am 5. und 6. Juli 2019 im Ehrenhof des Schlosses in ihren Paraderollen nach Wien zurück. Pia Douwes kreierte die Rolle der „Elisabeth“ bereits in der Uraufführung des Erfolgs-Musicals. Mark Seibert spielte die Rolle des „Tod“ u.a. in der Jubiläumsfassung 2012 im Raimund Theater, auf der großen Deutschland-Tournee sowie im Rahmen des deutschsprachigen Gastspiels in China.

Musical konzertant vor historischer Kulisse

Die berühmte historische Kulisse bietet ein würdiges und einmaliges Ambiente für die konzertante Version des Musicals aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze & Sylvester Levay, das die dramatische und berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden von Kaiserin Elisabeth von Österreich erzählt.

Mit hochkarätigen Solisten und Ensemble, begleitet vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung, darf sich das Publikum auf einen der Veranstaltungshöhepunkte des Jahres 2019 freuen. Die bewegende Musik des erfolgreichsten deutschsprachigen Musicals aller Zeiten wird erstmalig am Original-Schauplatz erklingen.

Die weiteren SolistInnen werden im Frühjahr 2019 bekannt gegeben.

„Elisabeth“ konzertant am Originalschauplatz

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „‚Elisabeth‘ im Sommer 2019 als großes Konzert-Highlight nach Schönbrunn – dem Originalschauplatz des Lebens und Wirkens der Kaiserin – zu bringen, ist etwas ganz Besonderes. Mit Pia Douwes, der Originalbesetzung der ‚Elisabeth‘, und Mark Seibert, der als ‚Tod‘ über Österreichs Grenzen hinaus für u.a. genau diese Rollen beim Publikum bekannt und beliebt ist, haben wir eine Top-Besetzung für dieses Konzert-Großevent. Die beiden werden gemeinsam mit der übrigen, ebenfalls prominenten Cast, die wir im Frühjahr 2019 präsentieren, das Publikum in ihren Bann ziehen – und das in der schönsten und wohl passendsten Kulisse für das Musical überhaupt.“

Franz Patay, Geschäftsführer VBW und VBW International: „Als erster Musical-Export der VBW ging „Elisabeth“ vor über 20 Jahren nach Japan. Das asiatische Publikum war von dem packenden Musical rund um die österreichische Kaiserin mindestens genauso schnell verzaubert, wie das heimische. Von dort eroberte die Produktion die Welt, die internationale Erfolgsgeschichte ist seitdem nicht zu bremsen. Mittlerweile haben wir mit all unseren Lizenzproduktionen international rund eine Million BesucherInnen pro Jahr, was die große Bedeutung unserer Musicals im Ausland bestätigen dürfte.“

Klaus Panholzer, SKB-Geschäftsführer (Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H.): „Als Veranstaltungsort bietet der Ehrenhof bei Schloss Schönbrunn ein einzigartiges Ambiente und wir freuen uns außerordentlich, das Erfolgsmusical ‚Elisabeth‘ am Original-Schauplatz Schönbrunn begrüßen zu dürfen.“

„Elisabeth“ – endlich wieder in Wien

Seit der Uraufführung 1992 in Wien begeistert „Elisabeth“ das Publikum auf der ganzen Welt mit Spielserien in Belgien, China, Finnland, Deutschland, Ungarn, Italien, Japan, den Niederlanden, Südkorea, Schweden und der Schweiz in insgesamt sieben Sprachen und zählt international über 11 Millionen BesucherInnen. 1996 feierte das Stück mit der japanischen Erstaufführung die allererste Premiere einer Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien außerhalb Österreichs. Seit über 25 Jahren dauert der Siegeszug dieses Erfolgs-Musicals nun an, jetzt kehrt der legendäre VBW-Exportschlager für nur zwei Termine heim nach Wien.

