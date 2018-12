NOVOMATIC erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der NOVOMATIC AG gibt bekannt, dass Dipl.Ing. Bartholomäus Czapkiewicz mit 1. Dezember 2018 als neues Mitglied des Vorstandes bestellt wurde.

Gumpoldskirchen (OTS) - NOVOMATIC ist einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und federführend bei der Entwicklung innovativer Produkte und Systemlösungen im Glücksspielbereich. Um in Zukunft diesen Bereich verstärkt auszubauen, wurde Dipl.Ing. Bartholomäus Czapkiewicz als Chief Systems Officer (CSO) zum Vorstand bestellt.

"Wir freuen uns, mit Dipl.Ing. Bartholomäus Czapkiewicz einen international erfahrenen Mathematiker und Informatiker für den Bereich Forschung & Entwicklung mit Fokus auf System- und Plattformlösungen als neues Vorstandsmitglied gewonnen zu haben. Bartholomäus Czapkiewicz hat bereits in den letzten Jahren entscheidend dazu beigetragen, unsere Innovationskraft erfolgreich weiterzuentwickeln. Im Namen des Aufsichtsrats wünsche ich Herrn Czapkiewicz für seine neuen Aufgaben alles Gute und viel Erfolg", so Dr. Bernd Oswald, Aufsichtsratsvorsitzender der NOVOMATIC AG.

Forschung und Entwicklung spielen bei der Erfolgsgeschichte von NOVOMATIC seit jeher eine wesentliche Rolle. Basis dafür bilden die konzerneigenen weltweiten 28 Technologiezentren in 16 Ländern. „Ich freue mich über die neue Herausforderung und möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Für mich gilt es jetzt, als Teil des erfolgreichen Vorstandsteams, insbesondere den Bereich System- und Plattformlösungen weiterzuentwickeln und die Prozesse zukunftsgerichtet noch effizienter aufzustellen“, hebt Czapkiewicz hervor. Alleine in den letzten drei Jahren investierte NOVOMATIC rund 300 Millionen Euro in den Bereich Forschung & Entwicklung.

Bartholomäus Czapkiewicz ist bereits seit mehr als 10 Jahren bei NOVOMATIC tätig und war für die Koordination internationaler Entwicklungsprojekte sowie für den Bereich Forschung und Entwicklung als Geschäftsführer in der ehemaligen NOVOMATIC Gaming Industries GmbH zuständig. Czapkiewicz bringt nicht nur in diesen Bereichen Erfahrung mit, sondern hat davor seine Expertise mit dem Aufbau diverser Entwicklungsprozesse für die unterschiedlichsten Branchen unter Beweis gestellt.

Der Vorstand der NOVOMATIC AG besteht damit per 1. Dezember 2018 aus Mag. Harald Neumann (CEO), Dr. Christian Widhalm (CIO), Dipl.-Ing. Ryszard Presch (COO), Mag. Thomas Graf (CTO), Mag. Peter Stein (CFO) und Dipl.Ing. Bartholomäus Czapkiewicz (CSO).

