Continental akquiriert Reifen John

Reifenfachhändler mit 32 Niederlassungen in Österreich und Deutschland wird Anfang 2019 übernommen - Filialen werden unter dem Namen Reifen John weitergeführt

Wien (OTS) - Continental hat einen Vertrag über die Akquisition der Reifen- und Autoservicekette Reifen John mit 21 Niederlassungen in Österreich und 11 Niederlassungen in Deutschland geschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kartellbehörden werden die Niederlassungen in Österreich wie auch in Deutschland im ersten Quartal 2019 von Continental übernommen.

Reifen John ist mit 32 Standorten einer der größten Reifenhändler in Österreich. Die 21 Filialen in Österreich werden das bestehende Vertriebsnetz der Continental-Tochter Profi Reifen- und Autoservice in Österreich ergänzen. Die 11 Filialen in Deutschland werden in die Vergölst GmbH integriert.

Insgesamt beschäftigt das 1926 gegründete Unternehmen Reifen John rund 400 Mitarbeiter. „Mit der Übernahme können wir die Zukunftsthemen im österreichischen Reifenhandel verstärkt angehen“, sagt Dr. Kristjan Ambroz, Geschäftsführer der Semperit Reifen Ges.m.b.H. „Damit setzen wir weiterhin auf den traditionellen Reifen- und Autoservice bietenden Handel, der Autofahrern hohe Beratungskompetenz, eine breite Produktauswahl und qualitativ besten Service bietet.“

Die Filialen sollen im Netz der Profi Reifen- und Autoservice unter dem bisherigen Namen Reifen John fortgeführt werden. „Die Filialen von Reifen John ergänzen das Netzwerk der PROFI in ganz Österreich. Dank des gleichen Werteverständnisses für Service bedeutet die Integration für unsere Kunden gleichbleibend hohe Servicequalität an noch mehr Standorten“, ergänzt Profi-Geschäftsführer Uwe Weisser.

