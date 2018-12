„Guten Morgen Österreich“ mit neuer Moderatorin Inés Mäser und „Daheim in Österreich“ live aus Vorarlberg

Vom 10. bis 14. Dezember unterwegs in Bartholomäberg, Silbertal, Gaschurn, Vandans und Schruns

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 10. Dezember 2018, ist das mobile Sendestudio des ORF wieder in Vorarlberg unterwegs. „Guten Morgen Österreich“ wird in den Vorarlberg-Wochen künftig von Inés Mäser und Lukas Schweighofer präsentiert, Christiane Schwald-Pösel verabschiedet sich in die Babypause.

Die 1983 geborene Dornbirnerin Inés Mäser studierte Theater-, Film-und Medienwissenschaften an der Universität Wien. Sie kam 2012 zum ORF Vorarlberg und ist den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern als Radio-Vorarlberg-Moderatorin sowie durch ihre Gartenrubrik „Gut gepflanzt“ in „Vorarlberg heute“ bekannt.

Inés Mäser und Lukas Schweighofer melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, Nina Kraft begleitet die Zuseherinnen und Zuseher zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend. Die ORF-Tour-Woche hält nicht nur eine neue Moderatorin, sondern auch viele interessante Gäste bereit, u. a. Schauspieler Stefan Pohl, die amtierende „Miss Austria“ Izabela Ion, Sänger und Komponist Markus Nigsch (Marque), Schriftsteller Raoul Schrott, Schauspielerin Laura Bilgeri, Model Gabriela Rickli-Gerster, Künstler Roland Haas, Foodbloggerin Eva Fischer, Altbischof Erwin Kräutler, die ehemalige Skirennläuferin und Olympiasiegerin Anita Wachter sowie die Snowboarder Luca und Alessandro Hämmerle. Außerdem gibt es wieder Fitnesstipps, Buchempfehlungen, Interessantes zum Thema Dialekt und viel Wissenswertes rund um das Montafon.

Montag, 10. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Bartholomäberg

Anlässlich des Tags der Menschenrechte, der jährlich am 10. Dezember begangen wird (Details zum ORF-Schwerpunkt unter presse.ORF.at), sind Magdalena Holztrattner (Leiterin katholische Sozialakademie Wien) und Katharina Lenz (Sprecherin der Plattform für Menschenrechte Vorarlberg) zu Gast in der Sendung „Guten Morgen Österreich“. Ebenfalls in der Sendung zu Gast ist die ehemalige österreichische Skirennläuferin und Olympiasiegerin Anita Wachter. Krippenbauerin Marlies Kuster erzählt Spannendes zum Thema Weihnachtskrippen und bringt auch besondere Ansichtsexemplare mit. „Fit in den Tag“ starten die Zuseherinnen und Zuseher mit Fitness-Weltmeister Bernd Österle. Für die musikalische Begleitung sorgt die Montafoner Band „Barfuaß i da Söck“.

„Daheim in Österreich“ aus Silbertal

Zu Gast ist Erwin Kräutler, in Koblach geborener Altbischof der brasilianischen Diözese Xingu, der sich unermüdlich für die Menschenrechte der Amazonas-Indios und die Erhaltung des tropischen Regenwaldes im Amazonas-Gebiet engagiert und dafür bereits mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Kunsttischler Markus Juen erläutert die Besonderheiten des „Montafonertischs“, und Schriftsteller Raoul Schrott spricht darüber, was er auf seinen Weltreisen alles erlebt hat.

Dienstag, 11. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Silbertal

Um das richtige Benehmen auf Weihnachtsfeiern geht es an diesem Morgen. Zu Gast ist Juanita Hieble-Tomio, Inhaberin der Tanzschule Hieble und der „Knigge-Akademie“. Schauspieler Stefan Pohl ist mitten im Dreh des neuen ORF-Landkrimis aus Vorarlberg, der 2019 zu sehen sein wird. In „Guten Morgen Österreich“ erzählt er von den Dreharbeiten u. a. mit Karl Markovics, Sunnyi Melles und Laura Bilgeri (am 13. Dezember zu Gast in „Daheim in Österreich“). Flötenspieler Adolf Zudrell gibt sein musikalisches Können und sein historisches Wissen über das Montafon zum Besten, die Trachtenexpertinnen Elisabeth Weiskopf und Ulrike Bitschnau präsentieren die Besonderheiten der Montafonertracht. Passend dazu gibt es traditionelle Klänge der Hausmusik Kraft.

„Daheim in Österreich“ aus Gaschurn

Joe Egle ist nicht nur Altpfarrer von Gaschurn, sondern auch ein bekannter Schnapsbrenner. Der „Schnapspfarrer“, wie er im Montafon liebevoll genannt wird, ist am Dienstagabend in der Sendung zu Gast. Fernsehkoch Mike Pansi, der mit der österreichischen Koch-Nationalmannschaft kürzlich den Weltmeistertitel holte, präsentiert leicht nachzumachende Gerichte. Rechtsanwalt Martin Ulmer klärt auf, welche Tücken beim Weihnachtseinkauf zu beachten sind. Und ebenfalls zu Gast ist Gabriela Rickli-Gerster – mit 64 Jahren ist sie ein international gefragtes Model.

Mittwoch, 12. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Gaschurn

Zum Tagesthema „Wintersport-Tourismus“ sind Hotelier Markus Felbermayer und Touristiker Peter Marko zu Gast. Der frisch gebackene Staatsmeister im Snowboardcross, Luca Hämmerle, spricht über seine Zukunftsvisionen. Brotback-Expertin Sabine Wittwer hat mit ihrem „Backhaus Bofa“ den Nerv der Zeit getroffen, ihre Brotbackkurse sind heiß begehrt. In der Sendung gibt sie Einblick in ihre Arbeit und Leidenschaft – das Brotbacken. Für musikalischen Schwung sorgt Musiker Christian Torchiani.

„Daheim in Österreich“ aus Vandans

Künstler Roland Haas erzählt von seinem Kunstprojekt „SilvrettAtelier“, bei dem er gemeinsam mit anderen Kreativen Kunst auf 2.000 Metern Seehöhe erschafft. Tipps, wie man sich auf eine Skitour richtig vorbereitet, gibt der Berg- und Skiführer Lukas Kühlechner. Foodbloggerin Eva Fischer veranschaulicht, wie man mit einfachen Mitteln köstliche Gerichte auf den Teller bringen kann.

Donnerstag, 13. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Vandans

In Vandans ist der Verein „Tischlein deck Dich“ ansässig, eine private Hilfsorganisation auf ehrenamtlicher Basis, die bedürftige Menschen unentgeltlich mit Lebensmitteln unterstützt. Obmann und Gründer Elmar Stüttler ist zu Gast in „Guten Morgen Österreich“. Über die Besonderheiten des Montafoner Dialekts spricht Dialektexperte Franz Rüdisser. Beatrice Pfeifer erzählt aus ihrem spannenden Leben als Restauratorin für Metallkunstwerke. Wie es ihr bei der „Miss World“-Wahl in China ergangen ist, darüber gibt die amtierende „Miss Austria“, Izabela Ion aus Lauterach, Auskunft. Die Musik kommt an diesem Morgen von Elmar Walser & Band.

„Daheim in Österreich“ aus Schruns

Fernsehkoch Jens Schönegge gibt Tipps für einfach nachzukochende kulinarische Schmankerln. Außerdem zu Gast: Schauspielerin Laura Bilgeri. Die 20-jährige Vorarlbergerin lebt seit vier Jahren in Los Angeles und hat als weibliche Hauptrolle im Science-Fiction-Thriller „The Recall“ neben Wesley Snipes auf sich aufmerksam gemacht. Sie steht auch für die US-TV-Serie „iZombie“ vor der Kamera und dreht derzeit den ORF-Landkrimi „Das letzte Problem“ in Vorarlberg.

Freitag, 14. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Schruns

Die Organisation „Geben für Leben“ hilft Leukämiepatienten durch Stammzellenspenden, zu Gast in der Sendung ist Obfrau Susanne Marosch. Buchhändlerin Verena Brunner bringt das „Buch der Woche“ mit und gibt Lesetipps für die Weihnachtszeit. Starchirurg Dr. Christian Schenk ist in der Sendung ebenso zu Gast wie Musiker und Komponist Markus Nigsch.

„Daheim in Österreich“ aus Schruns

Tierarzt Wolfgang Studer informiert, worauf Hundehalter im Winter ganz besonders achten sollten. Snowboard-Ass Alessandro Hämmerle spricht über seine weiteren Karriereziele. Über die Welt der Stars und Sternchen gibt Society-Expertin Sandra Nemetschke Auskunft.

