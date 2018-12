Erstes Plattform-Investment in Deutschland: FSN Capital V investiert in Rameder, einen Marktführer im Handel mit Anhängerkupplungen

Oslo / Stockholm / Kopenhagen / München (ots) - FSN Capital V ("FSN") erwirbt die Mehrheitsanteile an der Rameder Gruppe. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde mit den bisherigen Gesellschaftern unterzeichnet, darunter auch Dirk Schöler und Stefan Bertelshofer, die beide auch künftig Geschäftsführer bleiben und sich rückbeteiligen.

Rameder ist seit 1996 aktiv und mit 200 Mitarbeitern einer der führenden B2B- und B2C-Händler von Anhängerkupplungen, Fahrradträgern sowie Dachboxen in Europa. Mit Hauptsitz in Leutenberg (D) sowie Büros in Ingolstadt (D), Lille (F) und Prag (CZ) betreibt Rameder Online-Shops in über zehn Ländern (darunter kupplung.de in Deutschland) und verkauft jährlich rund 300.000 Anhängerkupplungen. Rameder gehört zudem mit 16 eigenen "Rameder Montagepoints" zu den größten und professionellsten Installateuren Deutschlands. In den vergangenen Jahren konnte Rameder strategisch wichtige Zukäufe tätigen (Bertelshofer in Deutschland, France Attelage in Frankreich sowie ELSA in Tschechien) und den Umsatz auf 70 Millionen Euro steigern.

Organisches und akquisitionsgetriebenes Wachstum im Fokus

Für FSN markiert die Partnerschaft mit Rameder das erste Engagement in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich FSN zu einem der führenden skandinavischen Private-Equity-Investoren mit Fokus auf den Mittelstand entwickelt. Im Frühjahr 2018 eröffnete in München das vierte Büro nach Oslo, Stockholm und Kopenhagen. Das Team um die Partner Robin Mürer, Justin Kent und Patrice Jabet ist angetreten, um die erfolgreiche Investmentphilosophie von FSN auch in der DACH-Region fortzusetzen. Angestrebt sind Beteiligungen an wachstumsorientierten, mittelgroßen Unternehmen dessen Managementteams FSN mit Kapital und Know-how bei organischen und akquisitionsgetriebenen Wachstumsstrategien unterstützen will. So auch bei Rameder: Gemeinsames Ziel ist es, die Umsätze in den Kernmärkten Deutschland und Österreich weiter zu steigern, das eigene Montage-Netzwerk auszubauen sowie durch Zukäufe und Partnerschaften das internationale Wachstum zusätzlich voranzutreiben.

Ausbau der Marktführerschaft

"Rameder ist ein hervorragend positioniertes Unternehmen mit einer beeindruckenden Entwicklung. Wir wollen tatkräftig dabei unterstützen, die Marktführerschaft zu festigen und die Expansion zu intensivieren - dabei arbeiten wir mit unserem besonders verantwortungsbewussten, nachhaltigen und aktiven Beteiligungsansatz", so Justin Kent und Robin Mürer, Partner bei FSN Capital Partners in München.

"Wir freuen uns, mit FSN den idealen Partner für unsere nächsten Entwicklungsschritte gefunden zu haben und nun gemeinsam an der weiteren Erfolgsgeschichte von Rameder zu arbeiten", erklären Dirk Schöler und Stefan Bertelshofer. "Die hervorragende Erfolgsbilanz von FSN in der Partnerschaft mit Wachstumsunternehmen und deren Management sowie die besondere Werteorientierung haben bei der Entscheidungsfindung eine wesentliche Rolle gespielt."

Sechs erfolgreiche Investments im Jahr 2018

FSN hat im zurückliegenden Jahr mehrere neue Investitionen getätigt. Dazu zählen die Übernahmen des norwegischen Anbieters für Verkehrssicherheit und Straßeninfrastruktur Saferoad, einer neuen Unternehmensgruppe im Bereich IT-Outsourcing (gebildet aus den schwedischen Unternehmen OITP, Zetup und Dicom), des norwegischen Ausrüsters der Aquakultur- und Fischerei- Branche Mørenot sowie des schwedischen Händlers für Sneakers mit limitierter Auflage Sneakersnstuff. Für die Portfoliounternehmen Holmbergs und Fitness World konnten mit dem österreichischen Sicherheitsgurtspezialisten Fasching Safety Belts beziehungsweise mit der Schweizer Fitnesskette Basefit.ch außerdem bedeutende Zukäufe getätigt werden.

Das für die aktuelle Transaktion verantwortliche Team bei FSN Capital Partners umfasst Justin Kent, Eskil Koffeld und Clemens Plainer. Beraten wurde FSN von Hengeler Mueller (Legal), Bain (Commercial), Alvarez & Marsal (Financial), PwC (Tax & ESG), eccelerate (E-Commerce), JLT (Insurance) und mcf (M&A).

Die Transaktion, über deren Details Stillschweigen vereinbart worden ist, steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Über FSN Capital Partners

FSN Capital Partners ist eine Beteiligungsgesellschaft, die exklusiv die FSN Capital Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von 2,125 Milliarden Euro berät. Diese Fonds tätigen Mehrheitsinvestments in wachstumsorientierten, nordeuropäischen Unternehmen, deren Bewertung zwischen 50 Millionen und 300 Millionen Euro liegt. FSN Capital Partners wurde 1999 gegründet; das 47-köpfige Team arbeitet von Oslo, Kopenhagen, Stockholm und München aus, zwölf Executive Advisors steuern umfassende industrielle Erfahrung bei. Die FSN Fonds investieren aktuell aus dem Fonds FSN Capital V mit einem Volumen von einer Milliarde Euro.

Mehr Informationen unter www.fsncapital.com.

Rückfragen & Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

+49 89 2000 30-30

fsn-capital @ iwk-cp.com

www.iwk-cp.com