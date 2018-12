VOR: Mehr Öffi-Angebot in der Ostregion ab 9. Dezember 2018

Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018 bringt rund 700.000 Zug-km pro Jahr und zahlreiche zusätzliche Busverbindungen.

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) nutzt den heurigen Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018, um das bestehende Bus- und Bahnangebot weiter zu optimieren und auszubauen. Konkret wird das Bahnangebot in den drei Bundesländern um insgesamt rund 700.000 Zugkilometer pro Jahr ausgeweitet. Insgesamt investieren die Länder somit zusätzlich rund 7 Millionen Euro jährlich in die Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs. Hand in Hand mit den Angebotsausweitungen im Bahnverkehr werden die Regionalbusfahrpläne im VOR adaptiert. Alle Verbindungen sind bereits in den Routenplaner des VOR unter anachb.vor.at bzw. in die kostenlose VOR AnachB App eingepflegt. Die Fahrpreise bleiben von den aktuellen Verbesserungen im Angebot unberührt und können über die bewährten VOR-Vertriebskanäle bzw. den VOR-Online-Shop erworben werden.

Die Lebensräume und Mobilitätsbedürfnisse der Menschen machen weder vor Gemeinde- noch Landesgrenzen halt. Daher ist das gesamtheitliche Planen und Umsetzen im Öffentlichen Verkehr in der Ostregion genauso eine Notwendigkeit im Sinne der Fahrgäste, wie eine enge Abstimmung mit benachbarten Bundesländern. Entsprechend richtet sich die Verkehrsplanung des VOR nach Mobilitätsräumen. Die Stärkung wichtiger Mobilitätsachsen forciert daher der NÖ. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Erst im Mai 2018 haben wir Takt-Lückenschließungen an der Westbahnstrecke zwischen Amstetten – St. Pölten realisiert, eine neue Frühverbindung von Wien Meidling nach Wolkersdorf geschaffen sowie ein Zusatzangebot an der Flughafenschnellbahn und eine neue Abendverbindung von Floridsdorf nach Retz bestellt. Damit aber nicht genug, jetzt erfolgen weitere Investitionen in Öffi-Verdichtungen, um Niederösterreich noch besser zu vernetzen.“ Und diese können sich sehen lassen, denn auf der Kremser- und Kamptalbahn, der Erlauftal-, Traisental-, Puchberger- und Gutensteinerbahn kommen insgesamt rund 500.000 Bahn-km pro Jahr mehr zum Einsatz, wodurch ganzjährig und täglich zumindest ein Stundentakt angeboten werden kann.

„Auf der S80, also zwischen Hütteldorf und aktuell der Erzherzog-Karl-Straße können wir künftig MO - FR ganztags einen Halbstundentakt von Wien Hbf. bis nach Aspern Nord anbieten, statt dem bisherigen Stundentakt. Alle S80-Züge verkehren zudem hinkünftig bis Aspern Nord anstatt nur bis Erzherzog-Karl-Straße, womit auch der Halt Hirschstetten wieder einen Schnellbahn-Anschluss erhält. Nachmittags wird zudem das Angebot auch zwischen Wien Hbf. und Wien Hütteldorf verbessert.“, so Peter Hanke, Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales. „In Wien Liesing halten ab Dezember die nachmittägigen schnellen Nahverkehrszüge alle 15-Minuten statt bisher alle 30-Minuten“, so Hanke weiter.

„Auch für die Fahrgäste aus dem Burgenland ist die grenzüberschreitende Planung des VOR von besonderer Bedeutung. Immerhin gibt es große Fahrgastströme zwischen Burgenland und Wien, aber auch Burgenland und Niederösterreich“, so der für Mobilität zuständige Burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl.

„Besonders Pendlerinnen und Pendler, aber auch Freizeitreisende profitieren von diesen Ausweitungen. Mit dem Angebot wird das Bahnfahren noch attraktiver und bietet so manchen Autofahrenden einen Anreiz zum Umstieg auf den nachhaltigen, öffentlichen Verkehr“, hält ÖBB Regionalmanager Michael Elsner fest.

Eine wesentliche Neuerung, welche mit dem kommenden Fahrplanwechsel einhergeht, wird auch am Öffi-Hotspot Südbahn vorgenommen. „Speziell die stark frequentierten Bahnhalte Baden, Bad Vöslau, Sollenau bzw. Theresienfeld morgens Richtung Wien werden in der Rush Hour durch zusätzliche Zughalte entlastet,“ bringt VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn ein Beispiel für eine wichtige landesüberschreitende Verbindung von Niederösterreich nach Wien.

„Zur pendlerrelevanten Reisezeit in der Früh Richtung Wien, von St. Valentin über Amstetten kommend, wird durch Beschleunigung der beliebten REX+-Züge die Fahrzeit um neun Minuten verkürzt. Durch neu eingeführte Züge bzw. durch Regionalzüge bleiben alle bestehenden Anschlüsse an den Fernverkehr nach Wien Hbf. erhalten“, ergänzt VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Gemeinsame Investitionen für ein besseres Öffi-Angebot

Maßgebliche Verbesserungen im Bahnverkehr werden insbesondere an der S80 / Marchegger Ostbahn im Abschnitt Wien Hauptbahnhof bzw. Hütteldorf – Aspern Nord, an der Westbahn zwischen Wien – St. Pölten bzw. St. Valentin, an der Südbahn zwischen Wien Hauptbahnhof – Baden – Bad Vöslau sowie an den Regionalbahnen Kamptal- und Kremserbahn, Erlauftalbahn, Traisentalbahn, Puchbergerbahn und Gutensteinerbahn umgesetzt. Auf der Westbahnstrecke werden zusätzlich zum bestehenden Angebot rund 37.000 km im Nahverkehr bestellt. Auf der Inneren als auch der Äußeren Westbahn investiert das Land Niederösterreich in einen besseren Abendverkehr von Wien Westbahnhof über Neulengbach nach St. Pölten. Die Regionalbusleistungen werden einerseits an die neuen Bahnfahrpläne angepasst, andererseits kommt es an vielen Linien zusätzlich zu Adaptionen auf Basis konkreter Kundenrückmeldungen. So werden zum Beispiel zusätzliche Busverbindungen von Meidling im Tal nach Krems oder von Herzogenburg nach St. Pölten eingeführt. Im Wiener Südraum werden durch Zusatzbestellungen einige Änderungen umgesetzt, die einerseits Verbesserungen für den Schülerverkehr bringen und anderseits das Umsteigen durch die Einführung des Taktverkehrs auf der Tangentiale Linie 215 zwischen Mödling, Wiener Neudorf, Biedermannsdorf, Laxenburg, Achau und Maria Lanzendorf erleichtert. Außerdem wurden einige Linien durch die Einführung neuer Liniennummern vereinfacht. In zahlreichen ähnlichen Fällen kann durch Eingriffe in die Fahrpläne auf konkrete Kundenbedürfnisse eingegangen werden.

Gemeinsamer Nenner sämtlicher Änderungen sind die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in der Ostregion im Sinne eines effizient und eng aufeinander abgestimmten Gesamtsystems öffentlicher Verkehr.

Details zu den aktuellen Verbesserungen im Bahnverkehr in der Ostregion sind unter www.vor.at/presse ersichtlich.

