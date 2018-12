Multistopper®: gegen Schnittverletzungen und Keime in der Küche

Multistopper® ist eine rutschfeste Unterlagsleiste für Schneidebretter, die dafür sorgt, dass die Bretter nicht wegrutschen können und die Arbeitshöhe optimiert wird.

Wien (OTS) - Die bunten Multistopper® stellen sicher, dass Hygienefallen wie nasse Tücher nicht mehr notwendig sind, und überzeugen mit patentierter Qualität und der Erzeugung in Österreich. Spitzenköche in bekannten Restaurants, Betriebsküchen, Spitälern oder Kaffeehäusern setzen schon lange auf Multistopper® in ihren Profiküchen. Nun sind die simplen, aber höchst effizienten Helfer auch für den Privatgebrauch erhältlich.

Erfinder und Patentinhaber Ing. Horst Christian Raffalt schleift Messer und Kunststoffschneidbretter. „Ich habe immer wieder beobachtet, wie man sich in Großküchen mit nassen Tüchern gegen das Wegrutschen der Bretter geholfen hat. Durch die Nässe entstehen aber ganz schnell Schimmel und andere Keime“, so Raffalt. Laut dem deutschen Statistik-Portal de.statista.com sind auf Spülschwämmen und Lappen mehr Keime zu finden als in und auf Toiletten, Mobiltelefonen oder im Futternapf des Haustieres. Die Keime, unter ihnen EHEC, Campylobacter-Bakterien, Listerien oder Clostridien, sind in manchen Fällen verantwortlich für Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, in anderen kann es zu weit problematischeren Auswirkungen kommen. Daraus entstand die Idee, die Hygienefallen auszuschalten. Raffalt besitzt ein Patent für die Unterlagsleisten und freut sich, dass er mit dem Multistopper® ein rein österreichisches Produkt anbieten kann. Zu einem moderaten Preis kann das Utensil für die saubere, zeitgemäße Küche online bestellt werden.

Die wichtigsten Vorteile des Multistoppers® im Überblick:

Sicher: Rutschsicherheit der Schneidbretter und dadurch geringere Schnittgefahr

Hygienisch: Trockene, luftige Brettunterseite ohne Schimmelentwicklung, keine Geruchs- und Geschmacksübertragung

Fett- und feuchtigkeitsabweisend, chemikalienbeständig

Effizient: Keine Einwegunterlagen mehr

Erhöht die Lebensdauern von Schneidbrettern, im Geschirrspüler waschbar, auch als Topfuntersetzer bis 180 °C nutzbar

Ergonomisch: Stapelbar für eine optimierte Arbeitshöhe, erleichtert das Anheben des Brettes

Patentiert: Entwickelt und produziert in Österreich, aus lebensmittelechtem Silikon

Bestellungen, Details, Fotos

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Horst Christian Raffalt

Multistopper KG

Steinböckengasse 98, 1140 Wien

T: 01-4190379, 0664-6404352

office @ multistopper.com, www.multistopper.com