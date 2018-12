neovideo Kongress 2019

Impulse liefern, Nutzen stiften, mit Wissen inspirieren

Wien (OTS) - Österreichs Onlinevideokongress, die neovideo, hat für 2019 den Titel „skills and tools“ – damit will der Veranstalter, die News on Video GmbH, bewusst einen Kontrapunkt zu den vielen inhaltsleeren und praxisfernen Marketingkonferenzen setzen, die wie Schwammerln aus dem Boden schießen. Am 21. März 2019 findet der Kongress bereits zum vierten mal statt.

14 Vortragende für die neovideo stehen schon fest, darunter Cosima Serban von e-dialog, die über Programmatic Video, also geschaltete Videowerbung und Marketingstrategien rund um Videokampagnen reden wird. Die Tubular Labs London haben schon fix eine/n Vortragende/n zugesagt, ihr Datenmaterial bringt Orientierung im Onlinemarketing mit Video. Natürlich wird Google vertreten sein, Peter Rathmayer wird zeigen welcher Content am beliebtesten ist. Jan Fassbender von „So geht YouTube“ zeigt, wie man die Reichweite von Unternehmenskanälen aktiv steigern kann.

Umsetzungsprofis wie Liliya Lozanova von der Beiersdorf GmbH, Robert Smileskyi von Knauf, Stefan Kern von der APA-OTS oder Ursula Piatnik von der Therme Wien werden anhand erfolgreicher Content-Strategien zeigen, wie Video zum Unternehmenserfolg beiträgt.

Und nicht zuletzt wird die News on Video GmbH bei dieser neovideo auch die hauseigenen Profis ins Rennen schicken und bei Praxisworkshops zeigen, wie erfolgreiches Storytelling funktioniert, wie man mit dem Smartphone Videos umsetzt und wie man zu einer Videostrategie fürs eigene Unternehmen kommt.

Nähere Informationen und das Programm finden Sie auf www.neovideo.com

neovideo Kongress 2019 Tickets Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

News on Video GmbH

Kommunikation

069917984206

porpaczy @ newsonvideo.at