Das große Winterfinale des Magic Slam Austrias - Der WETTKAMPF DER MAGIER DIE FINALE RUNDE

Salzburg (OTS) - Faszination Zauberkunst – Nach zahlreichen ausverkauften Veranstaltungen mittlerweile in Salzburg, Tirol und Wien lädt Magier und Organisator Maximilian Knab nun auch wieder in Salzburg zum Magic Slam – einem Event-Format, welches in seiner Form einzigartig scheint. Inspiriert von herkömmlichen „Poetry Slam“ - Veranstaltungen schafft es Knab gekonnt die Brücke zu schlagen zwischen abendfüllendem Zauberei-Programm, einem 1A Spaßfaktor und hoher Qualität mit internationalen Top-Acts aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Jeder der 6 Finalisten bekommt jeweils 12 Minuten Zeit das Publikum zu faszinieren. Am Ende entscheidet genau dieses über den Sieger und den Gewinner des begehrten MAGIC SLAM Pokals. Am 14.12.2018 füllt sich daher das renommierte Salzburger Marionettentheater, denn für das Große Winterfinale hat sich der junge Wahl-Salzburger was ganz Besonderes einfallen lassen.

Magic Maxl (Gewinner 2. WIENER MAGIC SLAM JUNIOR AWARD)

Nikolaus Fortelni (Gewinner des 2. Wiener MagicSlam)

Johnny Diablo (Gewinner 2. Salzburger MagicSlam)

Fabian Blochberger (Gewinner 1. Wiener MagicSlam)

Ben Sleight (Gewinner 3. Salzburger MagicSlam)

Florian Otto & Anna Lena Weber (Gewinner des 4. Salzburger Magic Slam)

GESANGSAUFTRITT: Salzburger Manuel ELTO, bekannt von X-FAKTOR 2018

Datum: 14.12.2018, 20:00 - 23:00 Uhr

Ort: Salzburger Landestheater, Salzburger Marionettentheater

Schwarzstraße 22, 5020 Salzburg, Österreich

Url: https://www.magicslamaustria.at/finale-2018-salzburg/

