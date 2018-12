AVISO 7.12.: Kinderbetreuung und Elementarbildung der Zukunft

Symposium im AK Bildungszentrum mit u.a. Londoner Uni-Professorin Taggart

Wien (OTS) - Sprachförderung, Vorbereitung auf die Schule, oder einfach nur Spiel und Spaß? Die Anforderung an Kinderbetreuung und Elementarbildung sind nicht nur vielfältig, sie werden auch laufend komplexer. Schließlich rückt immer mehr ins Bewusstsein, dass es sich bei Krippe und Kindergarten nicht nur um Betreuungseinrichtungen handelt, sondern auch um wichtige Bildungsmaßnahmen, die das künftige Leben der Kinder maßgeblich mitbestimmen. Bei der Veranstaltung von AK Wien und Kinderfreunden werden Herausforderungen und Lösungsansätze diskutiert.

Kinderbetreuung während der gesamten Veranstaltung wird angeboten! Der Besuch dieser Veranstaltung ist kostenlos!

Symposium



Programm:



10.00 Uhr Begrüßung: Renate Anderl, Präsidentin AK Wien und

Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender Kinderfreunde



10.15 Uhr: „How pre-school influences children in school attainments

– the EPPSE Studies“ - Unter welchen Bedingungen und in welcher

Weise profitieren Kinder von Elementarbildung? Vortrag in englischer

Sprache mit Simultan-Dolmetsch

Prof.in Brenda Taggart, University College London, UK



11.15 Uhr: „Anforderungen an eine zeitgemäße Elementarpädagogik in

Österreich”

Welche Rahmenbedingungen brauchen Elementarbildungseinrichtungen, um

den an sie gestellten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden?

Prof. Dr. Bernhard Koch, Pädagogische Hochschule Steiermark



12 Uhr: Pause



12.30 Uhr: Podiumsdiskussion

Bernhard Koch, Pädagogische Hochschule Steiermark

Wolfgang Schüchner, Stv. Leiter der Abt. Bildungspolitik der AK Wien

Daniela Cochlar, Leiterin der MA 10 – Wiener Kindergärten

Eva Haubner, Industriellenvereinigung, Bereich Bildung &

Gesellschaft

Karin Samer, Betriebsratsvorsitzende Wr. Kinderfreunde

Mag.a Ulrike Zug, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft,

Forschung – Bereich Elementarpädagogik

Moderation Mag.a Susanne Pollinger, Geschäftsführerin Kinderfreunde

Oberösterreich



Datum: 7.12.2018, 10:00 - 13:30 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Wien, Bildungszentrum Großer Saal

Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien



