FESCH'MARKT Vorarlberg #7

Fesch sein im Ländle

Vorarlberg (OTS) - Nicht nur die Skifahrer ziehen Spuren im Schnee der Berge. Auch Stegosaurier haben sich auf die Pisten im Ländle verirrt: Der FESCH’MARKT macht wieder einen Einkehrschwung vom 14. bis 16. Dezember ins Pförtnerhaus in Feldkirch.

Mit Auto, Zug oder Schlitten kommen die feschesten Aussteller mit ihren handgefertigten Produkten ins Ländle angereist. Und sie statten umfangreich für die Weihnachtsfeiertage aus: Angefangen bei Geschenken für die Liebsten, dem perfekten Outfit für die kommenden Weihnachtsfeiern bis hin zu köstlichen Tropfen und Delikatessen, die das Feiertagsmenü zu einem unvergesslichen Schmaus werden lassen.

Umgeben vom winterlichen Bergpanorama macht man Pause vom regen Trubel bei Regionalem von Herbert’s Dorfmetzg oder bei spanischen Empanadas, um sich auf den nächsten Sommerurlaub einzustimmen.

Lieber Geschenke aus eigener Hand? Nichts leichter als das! Zu Franzi von mutus gesellt man sich für einen DIY-Korb und beim Bau eines Himmeli mit Sabine von Zen-Zi lernt man etwas über finnische Weihnachtstraditionen. Fürs ganz besondere Familienportrait versucht man am besten schnell einen Platz vor Lukas Taschlers Block zu ergattern.

Wie der Christbaum zu Weihnachten gehört die Wundertüte zum FESCH’MARKT. Prall gefüllt mit Naturkosmetik, feinsten Kakaobohnen, gratis Yogastunden und weihnachtlichen Überraschungen warten sie darauf, die Augen ihrer neuen Besitzer zum Leuchten zu bringen. Neben der feschen Füllung dürfen die neuen Sprüche “Fesch sein is des Leiwandste“, “Fesch is my favorite F word“ und “I’m Dinomite“ in keiner ernstzunehmenden Sammlung fehlen.

Tipp: Den Brief ans Christkind am besten noch vor dem feschen Wochenende abschicken!

Freitag, 14.12. 14-22 Uhr

Samstag, 15.12. 11-20 Uhr

Sonntag, 16.12. 11-20 Uhr

Pförtnerhaus Feldkirch / Reichenfeldgasse 9, 6800 Feldkirch / Eintritt: 4 Euro / Kinder bis 12 Jahre gratis /No Dogs inside, auch nicht die Feschen / www.feschmarkt.info

Rückfragen & Kontakt:

Anja Franzmeyer

anja @ feschmarkt.info

+43 (0) 664 451 48 47