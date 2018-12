Engel-Bilder und Ornament-Fotos im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) zeigt 2 neue Ausstellungen: Von Mittwoch, 5. Dezember, bis Sonntag, 17. März, werden im Schauraum im 2. Stock des Museums liebevoll ausgeführte Arbeiten der Malerin Sylvia Han präsentiert. Die Bilder-Kollektion trägt den Titel „Engel, Blumen, Porträts“, der Auskunft über die Motive gibt. Dazu sagt die Künstlerin: „Engel, Blumen und Porträts bringen Freude und verschönern unser Heim!“. Ein Kauf der Bilder ist möglich. Von Freitag, 7. Dezember, bis Mittwoch, 10. April, läuft im Gewölbe des Museums die Ausstellung „Das Ornament in Otto Wagners Werk“ mit künstlerischen Aufnahmen der Lichtbildnerin Dorothea Nahler. Die Fotografin entdeckte bei verschiedensten Wagner-Objekten feine Details, die erst „auf den zweiten Blick“ zum Vorschein kommen und „durch Farbe und Form beeindrucken“. Das Publikum kann die Fotografien erwerben. Vernissage der Foto-Schau: Freitag, 7. Dezember, ab 18.30 Uhr (Zutritt frei). Geöffnet ist das Museum am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr). Traditionell ist der Eintritt gratis. An Feiertagen und während der Schulferien sind die Museumsräumlichkeiten geschlossen. Informationen: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungszeiten). E-Mails an den ehrenamtlich agierenden Museumsleiter, Ewald Königstein: bm1130 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing:

www.bezirksmuseum.at

Fotografin Dorothea Nahler:

www.dorothea-nahler.at

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk