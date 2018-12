ORF III überträgt Pressekonferenz von Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache zu „Ein Jahr Bundesregierung“

Ab 9.55 Uhr in „ORF III AKTUELL“ und als Live-Stream in der ORF-TVthek

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Dezember 2018, laden Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) unter dem Titel „Jahresbilanz – ein Jahr Bundesregierung“ zur Pressekonferenz in das Dachfoyer der Wiener Hofburg. ORF III Kultur und Information überträgt ab 9.55 Uhr im Rahmen von „ORF III AKTUELL“ live. Aus dem Studio melden sich ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Hans Bürger mit einem Kommentar. ORF 2 berichtet in der „ZIB“ um 13.00 Uhr.

Die Übertragung ist auch als Live-Stream in der ORF TV-Thek abrufbar.

