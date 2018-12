Bachelor Info Day der IMC FH Krems am 13. Dezember: Infos zum neuen Studiengang Informatics* und zum topaktuellen Studienangebot

Krems (OTS) - Am Donnerstag, den 13. Dezember ab 14.00 Uhr gibt es für angehende Studierende die Möglichkeit, die IMC FH Krems kennenzulernen und sich am Bachelor Info Day über das vielfältige Studienangebot zu informieren.

Tourism and Leisure Management, Physiotherapie oder doch eher ein technischer Studiengang wie Applied Chemistry oder Informatics*? Interessen können vielfältig sein, damit die Studienwahl etwas leichter fällt, wird beim Bachelor Info Day eine ganz persönliche Beratung angeboten. Es gibt die Möglichkeit, sich mit Lehrenden und Studierenden auszutauschen und in Kurzvorträgen wichtige Infos zu den Studiengängen zu erhalten. Dabei werden auch wertvolle Tipps zur Aufnahme und Einblicke in das Leben rund ums Studium in Krems gegeben. Darüber hinaus werden auch Besichtigungen der topmodernen Labors angeboten, was besonders für die zukünftigen Applied Chemistry und Medical and Pharmaceutical Biotechnology Studierenden interessant ist.

Informatics* – neuer englischsprachiger Bachelor-Studiengang

Ab Herbst 2019 gibt es einen neuen englischsprachigen Studiengang an der IMC FH Krems: Informatics*. Der technische Studiengang richtet sich an Interessentinnen und Interessenten, die sich für techniknahe Felder interessieren und kreativ zukünftige Arbeits- und Lebensbereiche mitgestalten möchten. Absolventinnen und Absolventen finden berufliche Tätigkeitsfelder in Unternehmen und Organisationen sowie freiberuflich im Bereich der Softwareentwicklung, Systemadministration und deren Schnittmengen, der informationsgestützten Entscheidungsfindung und Entwicklung von Geschäftsmodellen. Konkret betrifft das die folgenden beispielhaften Tätigkeitsbereiche: Software Entwicklung, IT Support, Systemadministration, IT Consulting, Business Intelligence, Data Science und Digitale Transformation.

Online Bewerbung bereits möglich

Die IMC FH Krems bietet insgesamt 27 Bachelor – und Master-Studiengänge an, darunter auch komplett englischsprachige und vielfach die Auswahl zwischen den Organisationsformen Vollzeit und berufsbegleitend. Die Schwerpunkte der IMC FH Krems liegen in den Bereichen Digitalisierung & Technik, Business, Life Sciences und Health Sciences. Die Online Bewerbung für das kommende Studienjahr ist bereits möglich.

*Vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria

Bachelor Info Day

Datum: 13. Dezember 2018 14.00 – 17.30 Uhr

13. Dezember 2018 14.00 – 17.30 Uhr Ort: IMC FH Krems, Am Campus Trakt G1, 3500 Krems an der Donau

IMC FH Krems, Am Campus Trakt G1, 3500 Krems an der Donau Website

