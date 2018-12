ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der Tischtennis-EM-Qualifikation der Herren Österreich – Ungarn

Am 4. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 4. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der Tischtennis-EM-Qualifikation der Herren Österreich – Ungarn um 19.20 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Eishockey-Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel EC Salzburg – Kärpät Oulu um 22.30 Uhr und das „Sport-Bild“ um 0.30 Uhr.

Mit einem 3:1-Erfolg in Portugal sicherten sich Österreichs Tischtennis-Herren in der EM-Qualifikation schon vor dem letzten Spiel am 4. Dezember in Horn gegen Ungarn den Gruppensieg. Kommentator ist Roland Hönig.

Der EC Salzburg steht im Viertelfinale der Champions Hockey League. Die Red Bulls bezwangen die Rouen Dragons im Achtelfinal-Rückspiel zuhause mit einer insgesamt dominanten Leistung mit 5:1 und haben damit als erster österreichischer Club die zweite CHL-Playoff-Runde erreicht. Dort treffen sie nun auf den finnischen Meister Kärpät Oulu. Das Spiel ist von 19.20 bis 22.00 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

