GÜNTER MOKESCH @ tipp3 Walk of Stars

Samstag, 8. Dezember, 19:00 Uhr @ Prater – Wintermarkt am Riesenradplatz

Wien (OTS) - „Smile“, „Send Me Roses“, „Rose of Spanish Harlem“, „Face of Love“, „Wild, Wild, Wild“, „If You Want My Love“ – Es ist Günter „Mo“ Mokesch, der mit seinen Songs die heimische Pop-Musik inmitten der NDW-Jahre prägte.

Noch bevor Mo sein Solo-Album „Der Erzengel Novotny“ 1985 veröffentliche, verdiente er sich drei Jahre lang als Leadsänger der legendären Hallucination Company erste Live-Sporen. Der Durchbruch kam zwei Jahre später mit der Single „Send Me Roses“, die sich an der Spitze der Ö3 Hitparade platzieren konnte und seinen Ruf als „Paradiesvogel“ festigte. In dieser Tonart ging es in den 1990ern weiter, die Alben „Dancing with an Eskimo“ und „Confession“ fanden sich ganz oben in den Charts.

Gerade im Vorfeld seines 60. Geburtstages im kommenden Jahr sprüht Günter Mokesch vor Tatendrang und ist unter anderen gemeinsam mit Andy Baum und Tini Kainrath in unterschiedlichen Besetzungen live zu hören. Gemeinsam mit Erwin Bader, Peter Pansky und Titus Vadon entstand heuer das neue Projekt Mo & Band.

Die Abdruck-Zeremonie findet auf der Bühne des Wintermarktes am Riesenradplatz statt, danach gibt es einen Live-Auftritt.

