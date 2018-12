Erinnerung: Protestmarsch der BetriebsrätInnen des österreichischen Handels

Im Anschluss an die BetriebsrätInnenkonferenz bekräftigen wir unsere Forderungen vor der WKÖ

Wien (OTS) - Die BetriebsrätInnen des österreichischen Handels treffen sich am kommenden Dienstag, den 4. Dezember zu einer Konferenz in Wien. Im Anschluss findet ein Protestmarsch mit anschließender Aktion vor der Wirtschaftskammer statt, um vor der Verhandlungsrunde am 5. Dezember noch einmal den Forderungen der Beschäftigten Nachdruck zu verleihen.

Wir laden Journalistinnen und Journalisten herzlich ein.

Start des Protestmarsches: 13 Uhr, Bildungszentrum der AK Wien, Theresianumgasse 27, 1040 Wien

Protestaktion: ca. 13:30 Uhr vor der WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien



Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa-djp.at

Web: www.gpa-djp.at