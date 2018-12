Arbeitsmarkt im November: Sinkende Arbeitslosigkeit bei steigender Beschäftigung

75.000 mehr Beschäftigte als im November des Vorjahres

Wien (OTS) - Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im Vorjahresvergleich auch Ende November: Mit 307.311 beim AMS arbeitslos vorgemerkten Personen kam es zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um -6,0% bzw. -19.565 Personen im Vergleich zu Ende November 2017. Inklusive der Personen in einer AMS-Schulung betrug die Zahl der Vorgemerkten Ende November 376.636, das bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um -28.063 bzw. -6,9%. Die Zahl der Beschäftigten wächst im November hingegen auf geschätzte 3.758.000 Personen. Damit gibt es um +75.000 bzw. +2,0% mehr unselbständige Beschäftigungsverhältnisse als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition liegt aktuell bei 7,6%, das ist ein Rückgang von -0,6%-Punkten gegenüber dem November 2017. Die Arbeitslosenquote nach internationaler Erhebungsmethode gemäß EUROSTAT wird für Österreich für Oktober 2018 mit 5,1% (-0,2) angegeben. Die Jugendarbeitslosenquote liegt nach dieser Definition im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 9,8% (+0,2). *****

In AMS-Schulung befinden sich aktuell 69.325 Personen (-8.498 gegenüber Ende November 2017), davon entfallen rund 43% auf Ausländerinnen und Ausländer, von denen wiederum rund die Hälfte (47%) Asylberechtigte oder Personen mit subsidiärem Schutz waren. Bei den Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten blieb die Zahl der AMS-Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit -0,9% gegenüber dem Vorjahresmonat nahezu konstant.

„Die sinkenden Arbeitslosenzahlen in Österreich beweisen einmal mehr, dass sich unsere Regierung auf dem richtigen Weg befindet und dass unsere Entscheidungen den Arbeitsmarkt positiv beeinflussen. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung müssen wir weiterhin Maßnahmen setzen, um den Menschen dabei helfen zu können, im Berufsleben wieder nachhaltig Fuß zu fassen,“ so Bundesministerin Beate Hartinger-Klein.

Zwtl.: Arbeitslosigkeit der Österreicher und Österreicherinnen sinkt überdurchschnittlich

Wie bereits in den Vormonaten sank die Arbeitslosigkeit der Österreicher und Österreicherinnen Ende November überdurchschnittlich (-8,5%), während jene der Ausländerinnen und Ausländer mit-0,2% die geringsten Rückgänge aufweist.

Überdurchschnittliche Rückgänge verzeichnen Langzeitarbeitslose mit -15,5%, Jugendliche mit -9,4% sowie Männer mit -7,8% (Die Arbeitslosigkeit der Frauen ging im Vergleich dazu um -3,8% zurück).

Menschen mit Behinderungen konnten zwar weiterhin von der positiven Entwicklung profitieren, der Rückgang blieb mit-2,3% jedoch unterdurchschnittlich. Ebenfalls geringe Rückgänge der Arbeitslosigkeit verzeichneten ältere Arbeitslose (-2,3%) sowie Arbeitslose mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen (-2,1%).

Zwtl.: Sinkendende Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern – stärkster Rückgang in Oberösterreich

Alle Bundesländer verzeichnen weiterhin sinkende Arbeitslosigkeit: Die größten Rückgänge gab es in Oberösterreich (-8,9%), Tirol (-8,7%) sowie der Steiermark (-8,6%). Überdurchschnittliche Rückgänge verzeichnen auch Kärnten (-7,9%), Niederösterreich sowie das Burgenland (jeweils -7,2%).

Zwtl.: Bauwirtschaft verzeichnet stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit

In der Betrachtung nach Branchen kann Ende November 2018 trotz witterungsbedingtem Kälteeinbruch die Bauwirtschaft mit -8,0% weiterhin den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnen. Auch in der Warenproduktion ging die Zahl der arbeitslos Vorgemerkten mit -7,2% deutlich zurück. Auch die beim AMS arbeitslos Vorgemerkten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen (-6,9%), dem Handel (-6,7%) sowie dem Tourismus (-6,5%) wiesen Ende November überdurchschnittliche Rückgänge auf. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Arbeitskräfteüberlassung (-4,3%) entwickelte sich zwar ebenfalls positiv, blieb jedoch unterdurchschnittlich.

Zwtl.: +24,0% Arbeitsplätze mehr als im Vorjahr sofort verfügbar

Ende November 2018 standen beim AMS 67.871 sofort verfügbare Stellen zur Verfügung, um +13.126 bzw. +24,0% Arbeitsplätze mehr als im Vorjahr. In den 11 Monaten des Jahres 2018 konnten auch bereits 567.304 arbeitssuchende Personen aus AMS Vormerkung eine Beschäftigung aufnehmen, davon waren 79.004 jünger als 25 Jahre, und 106.047 Personen 50 Jahre und älter. Die Zahl der Arbeitsaufnahmen der Älteren aus AMS Vormerkung stieg dabei – im Gegensatz zur Gesamtzahl der Arbeitsaufnahmen aus AMS Vormerkung – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch um +0,8%.

Am Lehrstellenmarkt zeigt sich Ende Oktober österreichweit eine Lehrstellenlücke von 668 Lehrstellen (-224): Ohne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der überbetrieblichen Lehrausbildung standen den 6.264 sofort verfügbare Lehrstellensuchenden nur 5.596 gemeldete, sofort verfügbare Lehrstellen gegenüber. Es zeigen sich wiederum deutliche Unterschiede nach Bundesländern: Ist das Verhältnis in Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg ausgeglichen, stehen in Oberösterreich und Tirol jedem sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden rund 3 sofort verfügbare Lehrstellen gegenüber (in Salzburg beträgt das Verhältnis rund 1:2). In Wien übersteigt die Nachfrage nach Lehrstellen jedoch das Angebot, hier stehen einer sofort verfügbaren offenen Lehrstelle 7 Lehrstellensuchende gegenüber.

„Volle Auftragsbücher und ein laufender Wirtschaftsmotor wirken sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Unsere Unternehmen schaffen viele Jobs und Aufgabe der Politik ist es, diese Entwicklung zu unterstützen. Wir müssen die besten Fachkräfte für unsere Firmen ausbilden und stärker als bisher ansprechen. Zudem werden wir die Lehre attraktiver gestalten und das Potential unserer Jungen besser nutzen, etwa in der Überbetrieblichen Lehre. Es geht darum, den Jungen Chancen und eine Ausbildung am Puls der Zeit zu geben“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Axel Ganster, MAS

Pressesprecher von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein

+43 (1) 71100-86 2456

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at

www.facebook.com/sozialministerium