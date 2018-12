Das Ö3-Weihnachtswunder live aus St. Pölten

#WUNDERBARES ADVENTFINALE

Wien (OTS) - Es ist der schönste Countdown hin zum schönsten Fest des Jahres: Vom 19.-24. Dezember senden die Ö3-Moderatoren Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll 120 Stunden lang LIVE aus der gläsernen Wunschhütte am Rathausplatz in St. Pölten, um das Ö3-Weihnachtswunder wahr zu machen.

Es Ö3-nachtet in St. Pölten!

#wunderbarer Ort: Es ist DAS Radio-Event des Jahres und nach Salzburg, Graz, Innsbruck und Linz wird heuer St. Pölten vom Ö3-Weihnachtswunder verzaubert! Von einem gläsernen Studio am Rathausplatz sendet Ö3 von 19.-24. Dezember Live-Programm für ein hochemotionales Herzensanliegen des ganzen Landes. Die Moderator/innen Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll werden in der Ö3-Wunschütte 120 Stunden lang durchmoderieren, sie werden prominente Gäste begrüßen, mit tausenden Besucher/innen einzigartige Live-Musikmomente erleben, „Advent-Fasten“ und vor allem werden sie gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ möglichst viele Musikwünsche der Ö3-Gemeinde erfüllen.

120 Stunden glänzendes Radio zum großen Spendenfest vor dem Weihnachtsfest

#wunderbarer Countdown: „Beim Ö3-Weihnachtswunder habe ich immer das Gefühl, dass das ganze Land im wahrsten Sinne des Wortes zusammenrückt. Wir verbringen einfach miteinander eine gute Zeit, sind füreinander da – und ich freue mich sehr auf diese lässigen und ausgelassenen, aber auch die stillen und hochemotionalen Momente – vor allem aber auf die unbeschreibliche Hilfsbereitschaft, mit der die Ö3-Hörerinnen und -Hörer das Ö3-Weihnachtswunder wahr machen. Alle, die uns am Rathausplatz in St. Pölten besuchen oder Ö3 einschalten und mit dabei sind, erwartet ein Spendenfest und das besondere Gefühl, dass Weihnachten nicht nur einen Abend lang dauert, sondern fünf Tage“, so Ö3-Moderator Robert Kratky.

Wir bauen am Ö3-Weihnachtswunder!

#wunderbarer Rahmen: Ein Wunder braucht einen wunderbaren Rahmen – daher hat heute in den frühen Morgenstunden der Aufbau in der St. Pöltner Innenstadt begonnen. Damit Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll von dort senden und auch dort „wohnen“ und schlafen können, entsteht ab sofort direkt am Rathausplatz das kleine „Ö3-Weihnachtswunderdorf“ – mit dem Sendestudio (der gläsernen Ö3-Wunschhütte), Schlaf- und Sanitärcontainern.

#wunderbare Hilfe: „Sie spenden – wir senden“: Am 19.12. um 10.00 Uhr geht’s dann los. Musikwünsche gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds können rund um die Uhr vor Ort, am Spendentelefon unter 0800 664 700 oder via Internet abgegeben werden. Schon jetzt kann man die Aktion unter dem Motto „Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder“ auf ganz persönliche Art und Weise unterstützen, alle Informationen dazu sind auf oe3.orf.at/weihnachtswunder zu finden. Insgesamt hat die große Ö3-Gemeinde in den ersten vier Jahren des Weihnachtswunders rund sechs Millionen Euro gespendet. Dieses Spendengeld wird über den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ tagtäglich zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich eingesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Verena Jury-Enzi

Ö3-Öffentlichkeitsarbeit

+43 (1) 360 69 – 19122

verena.enzi @ orf.at

oe3.orf.at