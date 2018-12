Erfolg für BAfEP des De La Salle Bildungscampus in Strebersdorf

Wien (OTS) - Zahlreiche Eltern und Kinder besichtigten die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (kurz: BAfEP) am De La Salle Bildungscampus in Strebersdorf und zeigten sich beeindruckt vom breiten Angebot und dem neuen pädagogischen Zugang.

Über 600 begeisterte Eltern und Kinder nutzten am Samstag, den 24. November, den Tag der offenen Tür an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (kurz: BAfEP) De La Salle, um sich vor Ort ein Bild von der innovativen S.E.L.F.I.E.© -Pädagogik zu machen.

Großartiges Rahmenprogramm

Sowohl der informative Teil, als auch das facettenreiche Rahmenprogramm, welches das kreative Potential von SchülerInnen und LehrerInnen eindrucksvoll demonstrierte, trugen zur außerordentlich positiven Resonanz bei. Hocherfreut zeigte sich auch Direktorin Dr. Brigitte Cizek, „Ich war überwältigt vom großen Interesse, das wir bei unseren jugendlichen Besucherinnen und Besuchern und deren Eltern mit unserer S.E.L.F.I.E.©-Pädagogik auslösen konnten.“

Das Herzstück an diesem neuen pädagogischen Zugang ist, dass Schülerinnen und Schüler SELBSTBESTIMMT, EIGENVERANTWORTLICH, LEBENSNAH, FACETTENREICH, INTERAKTIV sowie ELEMENTAR Schule (er)leben können. Dieses besondere pädagogische Konzept der Schule fand auf Eltern-, als auch auf SchülerInnenseite gleichermaßen Anklang und sorgte für spürbare Begeisterung. Nicht zuletzt spiegelte sich diese in Form der bereits am gleichen Tag erfolgten Anmeldungen für die anstehenden Eignungsprüfungen wider. Ein voller Erfolg für alle Beteiligten.

Voller Stolz äußerste sich Walter Kröner als Vorsitzender des Schulvereins, „Als Schulerhalter freut es mich besonders, wie der Funke von unserer BAfEP De La Salle auf junge Menschen überspringt und sie an unserem Schulcampus aufgenommen werden wollen.“

Über den Bildungscampus De La Salle in Strebersdorf:

Die nach dem Schul- und Ordensgründer Jean-Baptiste de la Salle benannte Schule am Bildungscampus Strebersdorf hat eine mehr als 150-jährige Geschichte. Heute betreibt der Orden der Schulbrüder am Bildungscampus Strebersdorf einen Kindergarten, eine Volksschule, eine Neue Mittelschule, eine AHS, ein Studentenheim, ein Internat, sowie eine BAfEP seit dem Schuljahr 2016. Das Besondere am Bildungscampus Strebersdorf ist, dass vom Kindergarten bis zum Ende der Schulpflicht bzw. bis zur Reifeprüfung eine ganzheitliche Erziehung stattfindet, die sich nach den Bedürfnissen des einzelnen Kindes richtet. Mit einem einzigartigen Nachmittagsbetreuungskonzept und einer der größten In- und Outdoor-Sportflächen sowie Park- und Freizeitflächen Österreichs verfügen die De La Salle Schulen Strebersdorf über hervorragende Erziehungs- und Bildungsbedingungen. Der Schulverein De La Salle betreibt insgesamt vier Standorte in Wien.

Weitere Informationen über den Bildungscampus Strebersdorf finden Sie unter: www.dls21.at

Weitere Informationen über De La Salle in Österreich finden Sie unter: http://www.delasalle.at/

