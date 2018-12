Segnung des Adventkranzes des Wiener Weihnachtstraums

Dompfarrer Toni Faber und Diakonie Österreich-Direktorin, Pfarrerin Maria Katharina Moser

Wien (OTS) - Am 1. Dezember 2018 fand um 14.30 Uhr die Segnung des Adventkranzes des Wiener Weihnachtstraums und der anwesenden Menschen durch Diakonie Österreich-Direktorin, Pfarrerin Maria Katharina Moser und Dompfarrer Toni Faber statt.

Beide Geistliche betonten in ihren Ansprachen die Bedeutung von Weihnachten als Fest der Liebe und des gemeinschaftlichen Gedankens.

"Der erste Adventkranz stand nicht etwa in der Idylle einer Familie, in der die Kinder wohl behütet sind, sondern mitten unter Kindern, die nichts anderes gekannt hatten als Armut, Hunger, Kälte und Gewalt. Die Diakonie hilft bis heute, wenn Menschen Unterstützung brauchen. Denn jeder Mensch ist wertvoll, und alle Menschen sind gleich viel wert", so Maria Katharina Moser.

Für Dompfarrer Toni Faber heißt Advent vor allem Ankommen: "Um irgendwo wirklich ankommen zu können, brauche ich volle Aufmerksamkeit. Mit der Segnung haben wir den Adventkranz ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Mir selber hilft es in der Vorbereitung auf Weihnachten, mir stille Zeiten der Besinnung zu gönnen. Wahrzunehmen, dass die Anzahl der brennenden Kerzen auf dem grünen Kranz wöchentlich wächst – und damit auch die Vorfreude auf das große Fest."

Das Blechbläserensemble der Johann Sebastian Bach Musikschule begleitete die Feier musikalisch und beeindruckte ob der Jugend der Musiker mit großer Virtuosität.

Der Adventkranz des Wiener Weihnachtstraum ist zugleich Eingangstor – weit geöffnet und einladend für Besucherinnen und Besucher aus allen Erdteilen, Kulturen und Religionen. Ein Symbol für eine vergnügliche und besinnliche Weihnachtszeit in einem friedlichen Miteinander.

Von der Diakonie im Jahr 1833 erfunden, hat die ursprüngliche Bedeutung des Adventkranzes als Hoffnungsträger bis heute nichts an Wichtigkeit verloren.

Bilder finden Sie unter diesem Download-Link: https://we.tl/t-PXflnyubLw

Fotocredit: ©stadtwienmarketing

